Россия — это святое: Лукашенко заявил, что не намерен делать выбор между Европой и РФ

Москва, 24 ноября. Минск хочет дружить с европейскими странами, но Россия – это «святое». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что не собирается делать выбор между Россией и Европой.

Так, по словам главы государства, Белоруссия является тихой, спокойной, достойной страной, которую можно назвать спонсором безопасности на европейском континенте. Лукашенко указал на то, что его страна востребована в самой Европе. Он подчеркнул, что белорусская сторона всегда будет поддерживать интересы стран Европы, если перед Белоруссией не будут ставить вопрос — с Россией ли она, или все-таки с Европой.

Лукашенко напомнил, что россияне являются для белорусов «родными братьями».

«Поэтому перед нами не надо ставить эти вопросы: вы с кем? — заявил белорусский лидер. — Мы будем дружить и работать с Европой, но Россия для нас святое».

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Российская и белорусская стороны сталкиваются с активизацией деятельности Североатлантического альянса.