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Россия — это святое: Лукашенко заявил, что не намерен делать выбор между Европой и РФ
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    Россия — это святое: Лукашенко заявил, что не намерен делать выбор между Европой и РФ

    18:31  24 Ноября 2017
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    Россия — это святое: Лукашенко заявил, что не намерен делать выбор между Европой и РФ

    Москва, 24 ноября. Минск хочет дружить с европейскими странами, но Россия – это «святое». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что не собирается делать выбор между Россией и Европой.

    Так, по словам главы государства, Белоруссия является тихой, спокойной, достойной страной, которую можно назвать спонсором безопасности на европейском континенте. Лукашенко указал на то, что его страна востребована в самой Европе. Он подчеркнул, что белорусская сторона всегда будет поддерживать интересы стран Европы, если перед Белоруссией не будут ставить вопрос — с Россией ли она, или все-таки с Европой. 

    Лукашенко напомнил, что россияне являются для белорусов «родными братьями».

    «Поэтому перед нами не надо ставить эти вопросы: вы с кем? — заявил белорусский лидер. — Мы будем дружить и работать с Европой, но Россия для нас святое». 

    Россия — это святое: Лукашенко заявил, что не намерен делать выбор между Европой и РФ

    Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Российская и белорусская стороны сталкиваются с активизацией деятельности Североатлантического альянса.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #белоруссия #лукашенко
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