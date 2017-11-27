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Сирия: Минобороны РФ сообщило о стабильной ситуации в зонах деэскалации
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о стабильной ситуации в зонах деэскалации

    10:10  27 Ноября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о стабильной ситуации в зонах деэскалации

    Москва, 27 ноября. Российские наблюдатели за минувшие сутки не зафиксировали случаев нарушения перемирия в сирийских зонах деэскалации.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за прошедшие сутки в зонах деэскалации не было отмечено ни одного случая нарушения режима прекращения боевых действий. Турецкая часть представительства сообщила о пяти случаях стрельбы в провинции Дамаск.

    Общая ситуация в зонах деэскалации расценивается как стабильная. Анкара отмечает, что большинство случаев нарушений режима прекращения огня происходили в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России).

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о стабильной ситуации в зонах деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #перемирие #стрельба
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