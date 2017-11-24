Донбасс сегодня: самоликвидация украинской ДРГ, небоевые потери ВСУ, «разведка» Тымчука

Донбасс, 24 ноября. ВСУ ударили из гаубиц калибром 152 мм по ДНР. Командиры ВСУ издеваются над подчиненными и списывают небоевые потери на обстрелы ДНР и ЛНР. Нардеп Тымчук представил украинским СМИ очередную порцию «подтвержденной» информации с Донбасса. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 19 населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории ДНР и ЛНР было выпущено более 400 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из гаубиц калибра 152 мм и минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты, а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего бойцы Национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 31 раз.

ВСУ стягивают технику к линии соприкосновения

По данным военной разведки ДНР, командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии фронта. В частности, разведкой зафиксированы 152-мм САУ «Акация», 152-мм буксируемые гаубицы Д-20, 152-мм буксируемые пушки «Гиацинт-Б», 122-мм РСЗО «Град», 122-мм САУ «Гвоздика», 120-мм САО «НОНА-С» и танки Т-72. Всего — более 60 единиц.

Отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения фиксируется и патрулями миссии ОБСЕ. В ежедневных отчетах ОБСЕ за прошедшую неделю значится отсутствие указанных выше систем вооружения в местах постоянного хранения ВСУ, предусмотренных минскими соглашениями. Всего, по данным миссии, установлено отсутствие 48 единиц тяжелого вооружения ВСУ.

Украинская ДРГ подорвалась на мине

В оборонном ведомстве ЛНР сообщили о попытке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ проникнуть на территорию республики. Накануне две диверсионные группы из состава 58-й омбр ВСУ численностью до 15 человек выдвинулись из поселка Крымское, подконтрольного Киеву, к населенному пункту Фрунзе в ЛНР. Диверсанты предприняли попытку выйти на позиции Народной милиции ЛНР для совершения провокаций.

При выдвижении диверсионно-разведывательных групп один из украинских военнослужащих подорвался на мине. В результате трое бойцов погибли и двое получили ранения. Военные ЛНР утверждают, что за процессом выдвижения противника с их стороны велось наблюдение и ополченцы были готовы отразить возможную провокацию.

ДШК оказался не тот

Военные разведчики ДНР информируют об инциденте, в результате которого от неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий 59-й омпбр ВСУ. Отмечается, что командование бригады хотело скрыть данный факт и доложило руководству о гибели военнослужащего в ходе обстрела со стороны ВС ДНР.

От сослуживцев погибшего военные разведчики ДНР узнали, что смертельные ранения получены бойцом от вышедшего из строя станкового крупнокалиберного пулемета ДШК. И причиной нештатного срабатывания пулемета стала самостоятельная доработка оружия, которую выполняли украинские волонтеры. При этом погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Командиры ВСУ издеваются над подчиненными

Оперативное командование ДНР располагает данными об издевательствах командира над одним из провинившихся подчиненных в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Военнослужащий 1-го отдельного батальона 36-й обрМП в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в одном из ларьков в подконтрольном ВСУ поселке Новосветловка Вторая. Успокоить его смогли старшина подразделения и сам командир батальона.

В наказание командир посадил военнослужащего под арест на четверо суток в специально выкопанную яму. Отмечается, что яма находится под открытым небом, и только на ночь ее накрывают листом железа, чтобы не заносило снегом. В оперативном командовании ДНР сообщают, что данная практика воспитания становится нормой в подразделениях ВСУ, потому как другие меры воздействия исчерпали свою эффективность.

«Подтвержденные» потери Тымчука

Украинские СМИ понесли в сеть очередную порцию «разведданных» народного депутата Украины Дмитрия Тымчука. Помимо «подтвержденных потерь террористов», которые, по сообщению Тымчука, составляют половину взвода или 14 человек, группа «ИС», принадлежащая нардепу, «зафиксировала переброску ГСМ и топливозаправщиков для Народных милиций ДНР и ЛНР», которые якобы зашли с территории РФ через железнодорожные узлы и пункты пропуска РФ-ЛНР «Изварино» и «Ровеньки».

Что касается достоверности информации, то вынесенное в заголовок слово «подтвержденные» в тексте никак не подтверждается. Кем и каким образом подтверждены данные Тымчука — вопрос открытый. Или, вернее, чем подтверждены — нет ни фото-, ни видеодоказательств перемещений казанных колонн. Тем более, судя по «осведомленности» нардепа, данную информацию он как бы получает заранее. Но как-то не сумел за все три с половиной года ни разу зафиксировать.

Вот и остается украинцам верить на слово своим пропагандистам, не задумываясь о реальных последствиях одурманивания своего сознания.