Украину оставили без европейских перспектив по итогам саммита в Брюсселе

Брюссель, 24 ноября. Страны-участники саммита «Восточного партнерства» приняли итоговую декларацию без предложений членства в Евросоюзе.

По данным дипломатического источника в Брюсселе, в документе государства-партнеры ограничились оценкой прогресса, достигнутого на пути политического и экономического сближения с ЕС.

«Согласно той информации, которой я располагаю, итоговая декларация ограничивается оценкой усилий стран-партнеров на пути политического и экономического сближения с ЕС, а также их вклада в обеспечение мира в регионе», — сказал собеседник РИА Новости.

В итоговой декларации также признаются «европейские устремления и европейский выбор соответствующих партнеров».

«Итоговый документ согласован. В нем признаются европейские устремления трех государств «Восточного партнерства», но не европейские перспективы», — подчеркнул источник ТАСС.

Отметим, что ранее Киев настаивал на предоставлении Украине именно перспектив членства в ЕС и включении такой формулировки в Соглашение об ассоциации, но этого не произошло.

13 ноября глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что сейчас Евросоюз не имеет возможности предложить членство ни одному государству-участнику программы «Восточное партнерство» в ближайшее время.

«Возможно, через несколько лет, но сейчас — нет», — заявил он.

Напомним, программа «Восточное партнерство» является политической инициативой ЕС, она направлена на сближение с Евросоюзом Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины и предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, но не предполагает перспективы членства в международной организации.