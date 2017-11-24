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Украину оставили без европейских перспектив по итогам саммита в Брюсселе
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    Украину оставили без европейских перспектив по итогам саммита в Брюсселе

    18:09  24 Ноября 2017  /обновлено: 18:10  24 Ноября 2017
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    Украину оставили без европейских перспектив по итогам саммита в Брюсселе

    Брюссель, 24 ноября. Страны-участники саммита «Восточного партнерства» приняли итоговую декларацию без предложений членства в Евросоюзе.

    По данным дипломатического источника в Брюсселе, в документе государства-партнеры ограничились оценкой прогресса, достигнутого на пути политического и экономического сближения с ЕС. 

    «Согласно той информации, которой я располагаю, итоговая декларация ограничивается оценкой усилий стран-партнеров на пути политического и экономического сближения с ЕС, а также их вклада в обеспечение мира в регионе», — сказал собеседник РИА Новости.

    В итоговой декларации также признаются «европейские устремления и европейский выбор соответствующих партнеров». 

    «Итоговый документ согласован. В нем признаются европейские устремления трех государств «Восточного партнерства», но не европейские перспективы», — подчеркнул источник ТАСС.

    Отметим, что ранее Киев настаивал на предоставлении Украине именно перспектив членства в ЕС и включении такой формулировки в Соглашение об ассоциации, но этого не произошло.

    13 ноября глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что сейчас Евросоюз не имеет возможности предложить членство ни одному государству-участнику программы «Восточное партнерство» в ближайшее время.

    «Возможно, через несколько лет, но сейчас — нет», — заявил он.

    Напомним, программа «Восточное партнерство» является политической инициативой ЕС, она направлена на сближение с Евросоюзом Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины и предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, но не предполагает перспективы членства в международной организации.

     

    Автор: Алексей Громов
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