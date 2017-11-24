Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 24 ноября.

В Великобритании считают, что армия Соединенного Королевства уступает по возможностям российской. Соответствующая информация, с которой ознакомилось Федеральное агентство новостей, содержится в документе верхней палаты парламента (палата лордов) Британии. Лондон признал превосходство российской армии над британской.

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев предложил кандидату на пост президента России Ксении Собчак подать на него в суд. Соловьев предложил Собчак подать на него в суд.

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео успешных испытаний новейшей противоракеты системы ПРО. Кадры опубликованы на Youtube-канале военного ведомства. Убийца американских МБР: эксперт рассказал о возможностях новой противоракеты А-235 «Нудоль».

В столичном Центре международной торговли стартовал пятый международный экспортный форум. Организатором форума стал Российский экспортный центр. Площадка форума призвана помочь диалогу российских предпринимателей, их зарубежных партнеров и власти. Открыть новые рынки: в Москве проходит V международный экспортный форум.

Украинский артист Владимир Зеленский выразил возмущение возможным запретом СБУ сериала «Сваты». Однако украинцы напомнили, как он активно поддерживал подобные шаги властей по отношению к другим людям. Наслаждайся своей страной: украинцы ответили Зеленскому по поводу запрета «Сватов».

В Словакии одна из оппозиционных партий и некоторые независимые депутаты выступили за признание законности воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Об этом сообщает газета «Известия». Крым обрадовало признание политиками Словакии: Это о многом говорит.