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Политика
Украину оставили без европейских перспектив по итогам саммита в Брюсселе
Украина
Украина отказалась признавать дипломы ДНР и ЛНР
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    Украина отказалась признавать дипломы ДНР и ЛНР

    18:20  24 Ноября 2017
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    Украина отказалась признавать дипломы ДНР и ЛНР

    Киев, 24 ноября. Украина не будет признавать дипломы, выданные на территории ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление сделал украинский замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

    На своей странице в социальной сети Facebook Тука написал, что дважды встречался с международными гуманитарными организациями, на которых обсуждался вопрос признания дипломов, выданных в ДНР и ЛНР.

    «Украина не будет признавать бумажки, предоставляемые непонятными учреждениями в квази-образованиях», — подчеркнул Тука.

    Вопрос признания дипломов будет подниматься и в будущем, однако позиция украинских властей вряд ли изменится, считает политик.

    Он также добавил, что власти Киева создали дополнительные условия для того, чтобы дети из ДНР и ЛНР могли получать высшее образование в университетах Украины.

    Ранее Тука признался, что любые попытки вернуть полуостров Крым военным путем обречены. Он считает, что россияне будут стойко защищать территорию, которую назвали своей. 


     

    Автор: Алексей Громов
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