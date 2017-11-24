Украина отказалась признавать дипломы ДНР и ЛНР

Киев, 24 ноября. Украина не будет признавать дипломы, выданные на территории ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление сделал украинский замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

На своей странице в социальной сети Facebook Тука написал, что дважды встречался с международными гуманитарными организациями, на которых обсуждался вопрос признания дипломов, выданных в ДНР и ЛНР.

«Украина не будет признавать бумажки, предоставляемые непонятными учреждениями в квази-образованиях», — подчеркнул Тука.

Вопрос признания дипломов будет подниматься и в будущем, однако позиция украинских властей вряд ли изменится, считает политик.

Он также добавил, что власти Киева создали дополнительные условия для того, чтобы дети из ДНР и ЛНР могли получать высшее образование в университетах Украины.

Ранее Тука признался, что любые попытки вернуть полуостров Крым военным путем обречены. Он считает, что россияне будут стойко защищать территорию, которую назвали своей.



