В McDonald’s отреагировали на идею признать компанию иноагентом‍ в России

Москва, 24 ноября. В McDonald's прокомментировали идею депутата Госдумы Бориса Чернышова признать зарубежные сети фастфудов в РФ иноагентами, отметив, что компания интегрирована в российскую экономику, она обеспечивает 50 тысяч россиян рабочими местами.

Представитель департамента по связям с общественностью McDonald's в России Оксана Белайчук заявила, что полученную прибыль компания вкладывает в открытие новых точке сети фастфудов. Кроме того, головной офис в РФ закупает свыше 93% сырья у российских поставщиков, тем самым, поддерживая отечественного производителя.

«Все основные категории меню McDonald's производятся в России. Для обеспечения поставок в McDonald's в России на предприятиях поставщиков создано более 100 000 рабочих мест», — сказала представитель компании, ее слова приводит RT.

По словам Белайчук, в компании работает 50 тысяч россиян, McDonald's принимает участие в реализации масштабных благотворительных проектах. Таким образом в крупнейшей в России сети фастфудов ответили на идею ГД признать McDonald's, KFC и прочие зарубежные рестораны быстрого питания иноагентами и поставить соответствующую маркировку на их продукцию.