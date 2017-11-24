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В McDonald’s отреагировали на идею признать компанию иноагентом‍ в России
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    В McDonald’s отреагировали на идею признать компанию иноагентом‍ в России

    18:57  24 Ноября 2017
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    В McDonald's ответили на инициативу ГД признать сети фастфуда иноагентами

    Москва, 24 ноября. В McDonald's прокомментировали идею депутата Госдумы Бориса Чернышова признать зарубежные сети фастфудов в РФ иноагентами, отметив, что компания интегрирована в российскую экономику, она обеспечивает 50 тысяч россиян рабочими местами. 

    Представитель департамента по связям с общественностью McDonald's в России Оксана Белайчук заявила, что полученную прибыль компания вкладывает в открытие новых точке сети фастфудов. Кроме того, головной офис в РФ закупает свыше 93% сырья у российских поставщиков, тем самым, поддерживая отечественного производителя. 

    «Все основные категории меню McDonald's производятся в России. Для обеспечения поставок в McDonald's в России на предприятиях поставщиков создано более 100 000 рабочих мест», — сказала представитель компании, ее слова приводит RT.

    По словам Белайчук, в компании работает 50 тысяч россиян, McDonald's принимает участие в реализации масштабных благотворительных проектах. Таким образом в крупнейшей в России сети фастфудов ответили на идею ГД признать McDonald's, KFC и прочие зарубежные рестораны быстрого питания иноагентами и поставить соответствующую маркировку на их продукцию.

    В McDonald's ответили на инициативу ГД признать сети фастфуда иноагентами

    Автор: Ирина Селезнева
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    #иноагент #госдумы
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