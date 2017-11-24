Видеодайджест новостей, вечер 24 ноября 2017 года

«Тайфун» спущен на воду

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун» спустили на воду на судостроительном заводе в поселке Отрадное под Петербургом, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Это первый корабль серии из 18 единиц, которые в ближайшие годы получит российский военно-морской флот. Строительство будет идти сразу на нескольких заводах страны: под Петербургом, в Феодосии и на Дальнем Востоке.

Заложенный два года назад «Тайфун» не имеет ни одного технического узла иностранного производства. Российские корабелы нашли эффективную замену в том числе и энергетическим установкам, которые раньше поставляла Украина. Отечественные двигатели оказались даже быстрее и экономичнее. Максимальная скорость «Тайфуна» — 30 узлов в час. А запас хода такой, что корабль дойдет из Петербурга до Гамбурга и вернется еще с остатками топлива.