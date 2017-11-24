Видеодайджест новостей, вечер 24 ноября 2017 года

Фотовыставка «Сирия, которая победит!»
Фотовыставка «Сирия, которая победит!» прошла
в столице Сирии, ее удалось организовать благодаря усилиям российского Фонда поддержки и сохранения духовных памятников «Духовное наследие Святого Апостола Павла» совместно с Министерством культуры Сирии. Экспозиция выставки состоит из 150 уникальных фотографий из архива Фонда. Все они были сделаны во время сирийского конфликта.
В Британии признали превосходство российской армии
В Великобритании считают
, что армия Соединенного Королевства уступает по возможностям российской. Эта информация, с которой ознакомилось Федеральное агентство новостей, содержится в документе верхней палаты парламента Британии. В докладе отмечается, что многие британские политики были обеспокоены тем, что Москва имеет больше преимуществ в военной сфере.
«Россия в настоящее время имеет значительное преимущество над элементами британской силовой структуры», — говорится в документе.
Выдворенный с Украины журналист ФАН рассказал об опасности работы в Киеве
Специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве Игорь Петрашевич рассказал
о месяцах работы в Киеве. Напомним, несколько дней назад наш коллега был выдворен из Украины. В интервью Евгении Авраменко Петрашевич он рассказал, чем «опасны для Киева» репортажи российских журналистов и почему он сочувствовал Штирлицу в фашистской Германии.
«Тайфун» спущен на воду
Малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун» спустили
на воду на судостроительном заводе в поселке Отрадное под Петербургом, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Это первый корабль серии из 18 единиц, которые в ближайшие годы получит российский военно-морской флот. Строительство будет идти сразу на нескольких заводах страны: под Петербургом, в Феодосии и на Дальнем Востоке.
Заложенный два года назад «Тайфун» не имеет ни одного технического узла иностранного производства. Российские корабелы нашли эффективную замену в том числе и энергетическим установкам, которые раньше поставляла Украина. Отечественные двигатели оказались даже быстрее и экономичнее. Максимальная скорость «Тайфуна» — 30 узлов в час. А запас хода такой, что корабль дойдет из Петербурга до Гамбурга и вернется еще с остатками топлива.