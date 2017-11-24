Путин назвал теракт в Египте жестоким и циничным

Москва, 24 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси после террористического акта в мечети на Синайском полуострове, жертвами которого, по последним данным, стали около 200 человек.

«Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом, — говорится в телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля. — Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали».

Глава российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а также подтвердил готовность Российской Федерации к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Египтом в борьбе с международным терроризмом.

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صور أولية للضحايا بموقع انفجار مسجد ال جرير بقرية الروضة التابعة لمركز بئر لعبد بشمال سيناء. pic.twitter.com/3diK9aB3wb — سيناء +SiNai (@SiNaiPluS) November 24, 2017

Напомним, что теракт произошел во время пятничной молитвы в населенном пункте Эр-Рауда, расположенном в районе Северного Синая. Боевики окружили мечеть на внедорожниках, подорвали взрывное устройства, а затем устроили стрельбу.