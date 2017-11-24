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Путин назвал теракт в Египте жестоким и циничным
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    Путин назвал теракт в Египте жестоким и циничным

    18:10  24 Ноября 2017
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    Путин назвал теракт в Египте жестоким и циничным

    Москва, 24 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси после террористического акта в мечети на Синайском полуострове, жертвами которого, по последним данным, стали около 200 человек.

    «Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом, — говорится в телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля. — Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали».

    Глава российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а также подтвердил готовность Российской Федерации к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Египтом в борьбе с международным терроризмом.

    Напомним, что теракт произошел во время пятничной молитвы в населенном пункте Эр-Рауда, расположенном в районе Северного Синая. Боевики окружили мечеть на внедорожниках, подорвали взрывное устройства, а затем устроили стрельбу.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #теракт #египет
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