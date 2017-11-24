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«Я пришла, как в общественный туалет»: Соловьев резко ответил на критику Собчак
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    «Я пришла, как в общественный туалет»: Соловьев резко ответил на критику Собчак

    18:24  24 Ноября 2017  /обновлено: 18:25  24 Ноября 2017
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    «Я пришла, как в общественный туалет»: Соловьев резко ответил на критику Собчак

    Москва, 24 ноября. Телеведущий Сергей Соловьев в прямом эфире своей авторской передачи ответил на «туалетный удар» Ксении Собчак.

    Во время разгоревшейся дискуссии Собчак сравнила программу Соловьева с «общественным туалетом», заявила, что он «врет», потому что ведущий назвал ее  «системным человеком». А когда журналист предложил ей подать в суд за клевету, то заявила «не хочет мараться».

    На что Соловьев с усмешкой заметил, что Собчак уже замаралась, придя к нему на передачу.  В ответ она заявила, что пришла в студию, как люди ходят по нужде «в общественный туалет», чтобы «рассказать о том, чего не знают те люди, которые сидят в зале».

    Тогда Соловьев парировал, что ей удалось излить «содержимое кишечника».

    «Вы излили все содержимое вашего кишечника и показали свою обнаженную пятую точку», — заявил он.

    Напомним, в октябре Ксения Собчак рассказала о намерениях участвовать в президентских выборах в 2018 году.

    Портал «Ура.ру» сообщал, что ее команда в ближайшие месяцы собирается открыть 50 представительств по сбору подписей, а также семь штабов в центральных для кампании регионах.

    Автор: Алексей Громов
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    #собчак #соловьев #кишечник #туалетный удар
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