«Я пришла, как в общественный туалет»: Соловьев резко ответил на критику Собчак

Москва, 24 ноября. Телеведущий Сергей Соловьев в прямом эфире своей авторской передачи ответил на «туалетный удар» Ксении Собчак.

Во время разгоревшейся дискуссии Собчак сравнила программу Соловьева с «общественным туалетом», заявила, что он «врет», потому что ведущий назвал ее «системным человеком». А когда журналист предложил ей подать в суд за клевету, то заявила «не хочет мараться».

На что Соловьев с усмешкой заметил, что Собчак уже замаралась, придя к нему на передачу. В ответ она заявила, что пришла в студию, как люди ходят по нужде «в общественный туалет», чтобы «рассказать о том, чего не знают те люди, которые сидят в зале».

Соловьёв раскрыл заговор питерских, которые выдвинули Собчак. pic.twitter.com/ys1Wip1S5T — La Russie parle (@Russia_calls) 23 ноября 2017 г.

Тогда Соловьев парировал, что ей удалось излить «содержимое кишечника».

«Вы излили все содержимое вашего кишечника и показали свою обнаженную пятую точку», — заявил он.

Напомним, в октябре Ксения Собчак рассказала о намерениях участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Портал «Ура.ру» сообщал, что ее команда в ближайшие месяцы собирается открыть 50 представительств по сбору подписей, а также семь штабов в центральных для кампании регионах.