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Происшествия
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Сирия новости 24 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков
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    Сирия новости 24 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков

    19:30  24 Ноября 2017
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    Сирия новости 24 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков

    Сирия, 24 ноября. ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков, «Тахрир аш-Шам» открыла огонь по расположениям САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, стягивают силы к Аль-Рашидии.

    «Исламское государство»: отбило у «Ан-Нусры» несколько поселений Хамы.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел позиций САА в Хаме.

    «Ахрар аш-Шам»: подготовила 30 новых боевиков в Хомсе.

    Сирия новости 24 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 24 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков

    Боевики, базирующиеся на территории оазиса Восточная Гута, снова открыли огонь по столице Сирии, передает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@andrevasiliev80). По данным автора публикации, снаряды, выпущенные радикалами, упали и разорвались в районах Джамарана, Аль-Фейха, Аль-Кассаа, Дуэля, Аш-Шагур, а также на автобусной станции Сайда Зейнаб в Дамаске. В результате обстрела погиб один мирный житель города, ранения получили более 10 гражданских лиц. В ответ на действия боевиков Сирийская арабская армия (САА) открыла прицельный огонь и уничтожила позиции террористов.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 24 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков

    Жители города Аль-Баб вышли на демонстрацию в поддержку населения Восточной Гуты, передает один из местных источников в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Напомним, на территории оазиса, расположенного в провинции Дамаск, идут бои между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции.

    Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что сирийская армия ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных вооруженных формирований недалеко от деревни Зайтан на юге провинции Алеппо.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 24 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков

    Оппозиционный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что в населенном пункте Аль-Хула в северной части провинции Хомс закончена военная подготовка 30 боевиков группировки «Ахрар аш-Шам».

    Ранее сообщалось, что расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Джабурин подверглись нападению со стороны боевиков радикальной оппозиции. Повстанцы открыли минометный огонь по опорным пунктам правительственных войск. Напомним, провинция Хомс входит в зону деэскалации сирийского конфликта. Соглашения о прекращении огня подписали уже 234 группировки, действующие в регионе. Однако представители некоторых радикальных формирований продолжают нарушать режим прекращения огня.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 24 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков

    ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Кафр Набель, передает один из источников в провинции Идлиб в своем Twitter (@michaelh992).

    Ранее общалось, что сирийская и российская авиация нанесли ряд ударов по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселений Абу Дали и Хиш. Правительственные войска стягивают силы в город Аль-Рашидия, чтобы при поддержке ВКС РФ начать наступление на подконтрольную «Джебхат ан-Нусре»1 авиабазу Абу-Духур.

    Провинция Хама

    Сирия новости 24 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков

    Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» провели ракетный обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Аз-Загбана на севере провинции Хама. Оппозиционный Telegram-канал (@NRVR11) пишет, что в результате атаки террористов «Ан-Нусры» было уничтожено два грузовика правительственных войск. Данная информация не подтверждена.

    Ранее сообщалось, что террористы «Исламского государства»1 выбили радикалов «Джебхат ан-Нусры» из шести населенных пунктов региона. По контроль ИГИЛ1 перешли стратегически выгодные территории, расположенные на границе провинций Хама и Идлиб.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #исламское государство #саа #идлиб #хомс #ахрар аш-шам #тахрир аш-шам
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