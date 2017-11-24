Сирия новости 24 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков

Сирия, 24 ноября. ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков, «Тахрир аш-Шам» открыла огонь по расположениям САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, стягивают силы к Аль-Рашидии.

«Исламское государство»: отбило у «Ан-Нусры» несколько поселений Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел позиций САА в Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: подготовила 30 новых боевиков в Хомсе.

Провинция Дамаск

Боевики, базирующиеся на территории оазиса Восточная Гута, снова открыли огонь по столице Сирии, передает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@andrevasiliev80). По данным автора публикации, снаряды, выпущенные радикалами, упали и разорвались в районах Джамарана, Аль-Фейха, Аль-Кассаа, Дуэля, Аш-Шагур, а также на автобусной станции Сайда Зейнаб в Дамаске. В результате обстрела погиб один мирный житель города, ранения получили более 10 гражданских лиц. В ответ на действия боевиков Сирийская арабская армия (САА) открыла прицельный огонь и уничтожила позиции террористов.

Провинция Алеппо

Жители города Аль-Баб вышли на демонстрацию в поддержку населения Восточной Гуты, передает один из местных источников в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Напомним, на территории оазиса, расположенного в провинции Дамаск, идут бои между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции.

Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что сирийская армия ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных вооруженных формирований недалеко от деревни Зайтан на юге провинции Алеппо.

Провинция Хомс

Оппозиционный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что в населенном пункте Аль-Хула в северной части провинции Хомс закончена военная подготовка 30 боевиков группировки «Ахрар аш-Шам».

Ранее сообщалось, что расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Джабурин подверглись нападению со стороны боевиков радикальной оппозиции. Повстанцы открыли минометный огонь по опорным пунктам правительственных войск. Напомним, провинция Хомс входит в зону деэскалации сирийского конфликта. Соглашения о прекращении огня подписали уже 234 группировки, действующие в регионе. Однако представители некоторых радикальных формирований продолжают нарушать режим прекращения огня.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Кафр Набель, передает один из источников в провинции Идлиб в своем Twitter (@michaelh992).

Ранее общалось, что сирийская и российская авиация нанесли ряд ударов по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселений Абу Дали и Хиш. Правительственные войска стягивают силы в город Аль-Рашидия, чтобы при поддержке ВКС РФ начать наступление на подконтрольную «Джебхат ан-Нусре»1 авиабазу Абу-Духур.

Провинция Хама

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» провели ракетный обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Аз-Загбана на севере провинции Хама. Оппозиционный Telegram-канал (@NRVR11) пишет, что в результате атаки террористов «Ан-Нусры» было уничтожено два грузовика правительственных войск. Данная информация не подтверждена.

Ранее сообщалось, что террористы «Исламского государства»1 выбили радикалов «Джебхат ан-Нусры» из шести населенных пунктов региона. По контроль ИГИЛ1 перешли стратегически выгодные территории, расположенные на границе провинций Хама и Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)