Эрдоган рассказал Трампу о переговорах по Сирии с Путиным и Роухани в Сочи

Анкара, 24 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которых рассказал о результатах встречи с лидерами РФ и Ирана в Сочи. Главной темой встречи стал вопрос урегулирования сирийского кризиса, передает телеканал NTV.

Трамп и Эрдоган также обсудили текущую ситуацию в Сирии, региональные проблемы и двусторонние отношения.

Напомним, что отношения между Турцией и США осложнились на фоне продолжающейся сирийской войны. Анкара обвиняет Вашингтон в том, что он поддерживает сирийских курдов, которых Турция обвиняет в террористической деятельности.

В минувшую среду в Сочи состоялись переговоры на высшем уровне между Россией, Турцией и Ираном. Стороны обсудили вопросы борьбы с терроризмом и шаги по политическому урегулированию сирийского вооруженного конфликта.