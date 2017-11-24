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Новости Сирии
Эрдоган и Трамп обсудили политику США в отношении курдов в Сирии
Политика
Эрдоган рассказал Трампу о переговорах по Сирии с Путиным и Роухани в Сочи
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    Эрдоган рассказал Трампу о переговорах по Сирии с Путиным и Роухани в Сочи

    17:34  24 Ноября 2017  /обновлено: 17:44  24 Ноября 2017
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    Эрдоган рассказал Трампу о переговорах по Сирии с Путиным и Роухани в Сочи

    Анкара, 24 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которых рассказал о результатах встречи с лидерами РФ и Ирана в Сочи. Главной темой встречи стал вопрос урегулирования сирийского кризиса, передает телеканал NTV.

    Трамп и Эрдоган также обсудили текущую ситуацию в Сирии, региональные проблемы и двусторонние отношения.

    Эрдоган рассказал Трампу о переговорах по Сирии с Путиным и Роухани в Сочи

    Напомним, что отношения между Турцией и США осложнились на фоне продолжающейся сирийской войны. Анкара обвиняет Вашингтон в том, что он поддерживает сирийских курдов, которых Турция обвиняет в террористической деятельности.

    В минувшую среду в Сочи состоялись переговоры на высшем уровне между Россией, Турцией и Ираном. Стороны обсудили вопросы борьбы с терроризмом и шаги по политическому урегулированию сирийского вооруженного конфликта.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сирия #трамп #эрдоган #сочи #иран
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