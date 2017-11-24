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Боевики ИГ казнили афганца по подозрению в шпионаже
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    Боевики ИГ казнили афганца по подозрению в шпионаже

    18:04  24 Ноября 2017
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    Боевики ИГ казнили афганца по подозрению в шпионаже

    Джелалабад, 24 ноября. Боевики «Исламского государства»1 пытали и казнили в Афганистане местного жителя по подозрению в шпионаже.

    Арабское агентство «Аль-Масдар» сообщило, что один из подконтрольных игиловцам медийных порталов опубликовал данные об очередной казни жителя Афганистана боевиками «Халифата».

    Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) схватили мужчину в афганской провинции Нангархар, которая находится на границе с Пакистаном, и обвинили его в шпионаже в пользу США. По версии исламистов афганец собирал данные о расположении тренировочных лагерей «Халифата». После пыток мужчине отрубили руки, после чего обезглавили. За казнью следил один из несовершеннолетних боевиков ИГИЛ1.

    Ранее сообщалось, что в стране в данный момент находятся до четырех тысяч боевиков «Исламского государства», которые намерены перенести «Халифат» в Афганистан после поражения в Сирии и Ираке.

    Боевики ИГ казнили афганца по подозрению в шпионаже

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #афганистан #игил #казнь
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