Боевики ИГ казнили афганца по подозрению в шпионаже

Джелалабад, 24 ноября. Боевики «Исламского государства»1 пытали и казнили в Афганистане местного жителя по подозрению в шпионаже.

Арабское агентство «Аль-Масдар» сообщило, что один из подконтрольных игиловцам медийных порталов опубликовал данные об очередной казни жителя Афганистана боевиками «Халифата».

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) схватили мужчину в афганской провинции Нангархар, которая находится на границе с Пакистаном, и обвинили его в шпионаже в пользу США. По версии исламистов афганец собирал данные о расположении тренировочных лагерей «Халифата». После пыток мужчине отрубили руки, после чего обезглавили. За казнью следил один из несовершеннолетних боевиков ИГИЛ1.

Ранее сообщалось, что в стране в данный момент находятся до четырех тысяч боевиков «Исламского государства», которые намерены перенести «Халифат» в Афганистан после поражения в Сирии и Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.