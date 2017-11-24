Сирия при поддержке ВКС РФ постепенно заканчивает военную операцию против ИГ*: как поведут себя террористы

По имеющимся данным после взятия Абу-Кемаля правительственными войсками при поддержке ВКС РФ боевики «Исламского государства» (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ) предпринимали попытки контратаковать правительственные силы с целью вернуть контроль над своим последним стратегическим пунктом в Сирии. Однако все попытки террористов оставались тщетными.

Также вчера стало известно о том, что элитное подразделение САА «Силы Тигра» под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана продвинулись вдоль западного берега Евфрата со стороны Меядина, полностью освободив населенный пункт Аль-Края. Отмечается, что операция была спланирована российскими военными советниками и сопровождалась действиями российской авиации.

По заявлению российского военного ведомства, полное освобождение западного берега Евфрата будет означать окончательный разгром террористической организации в Сирии.

Военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что последние события убедили всех в том, что Абу-Кемаль был на самом деле последним оплотом и последней точкой в вооруженном противостоянии с так называемым«Исламским государством»1:

«Конечно же, сейчас мы наблюдаем последние шаги, боевики уже должны бежать с поля боя, но сопротивление продолжается. Однако, посмотрите, как успешно наши военные советники спланировали для спецподразделений сирийской армии «Силы Тигра» эту операцию, которую тоже удалось провести только при поддержке авиации ВКС РФ. Только такие хорошо продуманные плановые операции при активной профессиональной поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации могут приносить успех и в конце концов завершить именно боевую фазу противостояния в Сирии для того, чтобы перевести сирийский конфликт в плоскость политического урегулирования».

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что террористы «Исламского государства» теперь будут переходить постепенно к тактике точечных ударов:

«Постепенно мы увидим схождение на нет фронтового противостояния и реальных боевых действий. Все больше это будет напоминать антитеррористическую операцию, которую Россия проводила на Северном Кавказе. Это все больше будет напоминать не прямые боевые действия, а борьбу с террористами, засевшими в подполье. Формат противостояния сейчас будет меняться. «Исламское государство» не прекратило свое существование, хотя и прекратило контролировать конкретные территории. Окончательно ставить точку в борьбе с террористами пока еще рано».

Несмотря на то, что «Исламское государство» еще продолжает оказывать сопротивление в провинции Дейр-эз-Зор, по мнению эксперта, успешное их контрнаступление уже невозможно:

«Речь уже идет о том, сколько времени боевикам удастся продержаться. Ресурсов на серьезное поддержание долговременного существования и долговременного сопротивления у боевиков уже не осталось. Я думаю, речь сейчас будет идти о том, как они смогут переформатироваться. Кому удастся выйти под видом беженцев в различные страны, кто-то перейдет на нелегальное положение, кто-то попытается раствориться среди мирных жителей».

Так, например, продолжает поступать информация о том, что некоторые полевые командиры «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор ведут переговоры с курдами о вхождении части террористов в состав «Демократических сил Сирии» (SDF). Эксперт считает, что это вполне возможно:

««Демократические силы Сирии» могут действительно сегодня пытаться в свои ряды включать все новых и новых сторонников для того, чтобы демонстрировать свою якобы нарастающую поддержку, нарастающие возможности. Можно предположить, что они будут не очень разборчивы в привлечении новых адептов и новых союзников для усиления своей военной составляющей».

1 Организация запрещена на территории РФ.