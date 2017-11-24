Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Эрдоган и Трамп обсудили политику США в отношении курдов в Сирии
Украина
На Украине придумали наказание для выступающих в России артистов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    На Украине придумали наказание для выступающих в России артистов

    18:04  24 Ноября 2017
    37

    «Это аморально»: на Украине придумали наказание для выступающих в РФ артистов

    Киев, 24 ноября. Украинским артистам, которые ездят с гастролями в Россию, следует запретить возвращаться на Украину, предложила известная писательница Лариса Ницой в эфире Oboz TV. Она назвала аморальным зарабатывать деньги в стране, которая якобы угрожает Украине. 

    На Украине предложили ввести жесткие меры против артистов, которые ездят с концертами в Россию. Украинская писательница Лариса Ницой считает, что лозунг «искусство вне политики» нельзя применять в условиях «российской агрессии». 

    «Чтобы они сюда не возвращались. Запретить им ехать назад в Украину. Нужно думать головой, зачем ты едешь туда, выступаешь и поддерживаешь русский народ», — сказала литерататор. 

    «Это аморально»: на Украине придумали наказание для выступающих в РФ артистов

    Писательница подчеркнула, что это россияне виноваты в боевых действиях в Донбассе, это россияне отобрали Крым. По мнению Ницой, «это аморально» выступать в стране, которая угрожает национальным интересам Украины. Литератор поддержала также ужесточение правил для въезда российских деятелей культуры.

    «Нас не интересует, как отреагируют в России. Мы защищаем свои интересы, свою страну и у нас свои правила», — добавила она. 

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В апреле того же года Киев инициировал силовую операцию на востоке страны. В Кремле и на уровне МИД РФ неоднократно заявляли, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. 

    Крым присоединился к России по результатам народного референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Полуостров находится под российской юрисдикцией, вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно. 

    «Это аморально»: на Украине придумали наказание для выступающих в РФ артистов

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #артисты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть