Киев, 24 ноября. Украинским артистам, которые ездят с гастролями в Россию, следует запретить возвращаться на Украину, предложила известная писательница Лариса Ницой в эфире Oboz TV. Она назвала аморальным зарабатывать деньги в стране, которая якобы угрожает Украине.

На Украине предложили ввести жесткие меры против артистов, которые ездят с концертами в Россию. Украинская писательница Лариса Ницой считает, что лозунг «искусство вне политики» нельзя применять в условиях «российской агрессии».

«Чтобы они сюда не возвращались. Запретить им ехать назад в Украину. Нужно думать головой, зачем ты едешь туда, выступаешь и поддерживаешь русский народ», — сказала литерататор.

Писательница подчеркнула, что это россияне виноваты в боевых действиях в Донбассе, это россияне отобрали Крым. По мнению Ницой, «это аморально» выступать в стране, которая угрожает национальным интересам Украины. Литератор поддержала также ужесточение правил для въезда российских деятелей культуры.

«Нас не интересует, как отреагируют в России. Мы защищаем свои интересы, свою страну и у нас свои правила», — добавила она.

Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В апреле того же года Киев инициировал силовую операцию на востоке страны. В Кремле и на уровне МИД РФ неоднократно заявляли, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

Крым присоединился к России по результатам народного референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Полуостров находится под российской юрисдикцией, вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.