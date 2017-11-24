Расхрабрившаяся Прибалтика засобиралась на войну с ИГ после успехов ВКС РФ в Сирии

Москва, 24 ноября. Страны Прибалтики решили присоединиться к борьбе против «Исламского государства»1 после того, как лидеры РФ, Турции и Ирана заявили о скорой победе над террористами. Днем ранее министерство обороны РФ сообщило об успешной операции ВКС России в Сирии и предсказало окончательный разгром террористов.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил о создании с Латвией и Эстонией совместного подразделения, главной целью которого станет борьба с ИГ1 в Ираке. Примечательно, что новая структура начнет функционировать не сразу же, а только в следующем году.

Учитывая скорость продвижения иракских войск, которые недавно освободили последний оплот ИГ в стране — город Раву, не исключено, что к моменту создания прибалтийского спецподразделения исламисты уже будут полностью разгромлены. Однако сам факт присоединения прибалтов к общей борьбе с терроризмом позволит им пожать плоды победы вместе с остальными странами, которые проводят военную операцию уже не первый год.

Насколько существенной будет военная помощь Прибалтики — тоже большой вопрос. Как сообщает издание «Свободная пресса», на сегодняшний день численность армии Латвии составляет чуть более 5 тыс. человек, не считая ополченцев. Армия Литвы насчитывает 18,8 тыс. человек, а армия Эстонии — 22,2 тыс. человек, из которых лишь 6,4 тыс. человек являются кадровыми военными, а остальные — бойцы добровольной военной организации «Лига обороны».

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Как передает Ura.ru, накануне Минобороны РФ предрекло окончательный разгром исламистов в Сирии. Аналогичное заявление было сделано 22 ноября во время встречи президентов РФ, Турции и Ирана в Сочи.

1 Организация запрещена на территории РФ.