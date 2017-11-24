Лукашенко призвал не искать «московский след» в деле украинского шпиона

Минск, 24 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии «московского следа» в деле о шпионаже задержанного КГБ украинца Павла Шаройко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Он (Лукашенко — прим. ред.) отметил, что никакого московского следа в этом деле искать не стоит, потому что его там нет», — говорится в сообщении.

Ранее белорусское КГБ подтвердило факт задержания украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в республике агентурной сети. Впоследствии представитель посольства Украины в Белоруссии Игорь Скворцов был объявлен персоной нон грата за «несовместимую с дипломатическим статусом деятельность». Украинская сторона отрицает все обвинения в шпионаже.

В ходе рабочей поездки в Гомельскую область Лукашенко прокомментировал происходящее.

Напомним, что Лукашенко обсудил «шпионское дело» с президентом Украины Петром Порошенко. Эту тему поднял украинский лидер, на что Лукашенко «ответил ему фактами». Кроме того, в ходе встречи мировые лидеры договорились не придавать это дело огласке.