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Новости Сирии
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Политика
Лукашенко призвал не искать «московский след» в деле украинского шпиона
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    Лукашенко призвал не искать «московский след» в деле украинского шпиона

    18:12  24 Ноября 2017
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    Лукашенко не увидел «московский след» в деле о шпионаже

    Минск, 24 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии «московского следа» в деле о шпионаже задержанного КГБ украинца Павла Шаройко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

    «Он (Лукашенко — прим. ред.) отметил, что никакого московского следа в этом деле искать не стоит, потому что его там нет», — говорится в сообщении.

    Ранее белорусское КГБ подтвердило факт задержания украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в республике агентурной сети. Впоследствии представитель посольства Украины в Белоруссии Игорь Скворцов был объявлен персоной нон грата за «несовместимую с дипломатическим статусом деятельность». Украинская сторона отрицает все обвинения в шпионаже.

    Лукашенко не увидел «московский след» в деле о шпионаже

    В ходе рабочей поездки в Гомельскую область Лукашенко прокомментировал происходящее.

    Напомним, что Лукашенко обсудил «шпионское дело» с президентом Украины Петром Порошенко. Эту тему поднял украинский лидер, на что Лукашенко «ответил ему фактами». Кроме того, в ходе встречи мировые лидеры договорились не придавать это дело огласке.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #лукашенко #шпионское дело
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