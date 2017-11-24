Украинский аналитик: ЕС распадется раньше, чем Украина успеет подготовиться к вступлению в него

Обсуждая в студии программы «60 минут» на канале «Россия 1» саммит лидеров стран «Восточного партнерства», украинский политолог Максим Яли заявил, что когда его страна будет готова войти в Европейский союз, ЕС, возможно, уже не будет.

«Восточное партнерство» — это проект Евросоюза, цель которого — развить интеграционные связи ЕС с шестью странами бывшего СССР — Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией. Но это вовсе не означает, что в скором времени перечисленные государства станут членами ЕС. Как отметил Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга, прежде чем принимать новых членов, Европейскому союзу предстоит решить возникшие после миграционного кризиса и выхода Британии из ЕС проблемы. Поэтому восточные партнеры в ЕС завтра точно не попадут.

В связи с этим Евгений Попов, ведущий политической программы на российском ТВ, попросил гостя с Украины Максима Яли назвать хотя бы год, когда его страну примут в ЕС, куда она так стремится.

«Да ну что вы, я все-таки профессионально занимаюсь политической аналитикой достаточно долго и могу сказать, что на тот момент, когда Украина реально сможет претендовать на членство в ЕС, достигнет тех политических и экономических стандартов, возможно, Европейского союза уже не будет. Я говорю о периоде лет 10-15 лет», — ответил старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины.