Захарова о дипломатах в Британии: Будут коты с визитами в Россию приезжать
Москва, 24 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему МИД РФ не берет на работу котов, как это сделало внешнеполитическое ведомство Великобритании.
Во время брифинга у Захаровой поинтересовались, готовит ли Москва зеркальный ответ после решения посольства Британии в Иордании взять на работу кота по имени Лоуренс Абдунский и трудоустройства британским МИД кота Пальмерстона, который ведет аккаунт ведомства в Twitter.
Захарова констатировала, что в министерстве иностранных дел России хватает работников, которые занимаются информационной работой.
«А что касается этой английской тенденции — то она достаточно опасна, — продолжила дипломат. — Сначала на младшие должности назначаются коты. Так можно и до высших должностей дойти. Будут коты с визитами приезжать…».