Киев, 24 ноября. Украинская армия испытывает острый дефицит военнослужащих на линии фронта уже больше года. Жители страны отказываются воевать даже за высокие зарплаты.

Об этом украинским СМИ рассказала снайпер Украинской добровольческой армии (УДА — запрещена в России) Елена Белозерская.

«Ни для кого не секрет, что в армии страшный некомплект… Уже больше года на передовой нет или почти нет мобилизованных, только контрактники, добровольцы по сути», — сообщила она.

По словам Белозерской, рисковать жизнью даже за большие деньги украинцы не стремятся. Большую часть киевской армии сегодня, как она отметила, составляют контрактники, которые являются «добровольцами по сути».

Белозерская также рассказала, что в официальных сводках, сообщающих о потерях ВСУ, учитываются только «оформленные» служащие, поскольку, согласно минским соглашениям, «добровольцев» на передовой быть не должно.

Напомним, в конце октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что только небоевые потери украинской армии составили с 2014 года более 10 тысяч человек.