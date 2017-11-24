МОК оставил Россию без первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Москва, 24 ноября. Международный олимпийский комитет лишил российского бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей, завоеванных им на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Таким образом сборная Россия задним числом лишена первого места в медальном зачете Олимпиады-2014.

Причина лишения российского спортсмена медалей — нарушение антидопинговых правил. Сообщение об этом размещено на официальном сайте МОК. Потеряв две золотые медали, сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете Олимпиады-2014.

Отметим, что в соответствии с решением МОК Зубков также пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.

Напомним, на зимней Олимпиаде в Сочи российский спортсмен завоевал две золотые медали.

Александр Зубков завершил профессиональную спортивную карьеру в 2014 году. В настоящее время он занимает пост президента Федерации бобслея России.



