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МОК оставил Россию без первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи
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    МОК оставил Россию без первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи

    17:25  24 Ноября 2017  /обновлено: 17:30  24 Ноября 2017
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    МОК оставил Россию без первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи

    Москва, 24 ноября. Международный олимпийский комитет лишил российского бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей, завоеванных им на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Таким образом сборная Россия задним числом лишена первого места в медальном зачете Олимпиады-2014. 

    Причина лишения российского спортсмена медалей — нарушение антидопинговых правил. Сообщение об этом размещено на официальном сайте МОК. Потеряв две золотые медали, сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете Олимпиады-2014.

    Отметим, что в соответствии с решением МОК Зубков также пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.

    Напомним, на зимней Олимпиаде в Сочи российский спортсмен завоевал две золотые медали.

    Александр Зубков завершил профессиональную спортивную карьеру в 2014 году. В настоящее время он занимает пост президента Федерации бобслея России.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #сочи #мок #медали #олимпиада-2014
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