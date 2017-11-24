Пилоты ВКС РФ прошли горную подготовку в Приэльбрусье

Москва, 24 ноября. Более 60 пилотов вертолетов ВКС РФ в Южном военном округе прошли горную подготовку на полигоне в Приэльбрусье.

Департамент информации министерства обороны России сообщает, что в мероприятии приняли участие порядка 10 вертолетов армейской авиации, среди которых Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М. Тренировки продолжались на протяжении месяца.

В ходе подготовки летчики вместе с опытными инструкторами освоили навыки по ориентированию и основам действий в условиях горной местности. Особое внимание уделялось полетам ударных вертолетов в ночное время суток с применением приборов ночного видения.

Отработаны навыки облета горных склонов, прохождения ущелий и преодоления перевалов на высотах до 4000 метров, включая ночной период. По результатам подготовки летчики получили допуски к выполнению боевых задач в условиях высокогорья, и подтвердил свое летную квалификацию.