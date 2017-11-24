Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Эрдоган и Трамп обсудили политику США в отношении курдов в Сирии
Новости Сирии
Сирия и Иран обсуждают научное сотрудничество между госуниверситетами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия и Иран обсуждают научное сотрудничество между госуниверситетами

    17:04  24 Ноября 2017
    189

    Сирия и Иран обсуждают научное сотрудничество между госуниверситетами

    Дамаск, 24 ноября. Министр образования Сирии Атеф Наддаф встретился с послом Ирана в Дамаске Джавадом Туркабади.

    Во время встречи сирийская и иранская стороны обсудили положение студентов из САР, проходящих обучение в Исламской Республике Иран, и тех, кому предстоит отправиться на обучение в текущем году.

    Наддаф отметил стремление Минобразования САР укрепить отношения с Ираном, посредством увеличения обмена студентами, проведением совместных научных исследований и организации курсов изучения арабского языка иранскими студентами, пишет агентство «САНА».

    Туркабади сообщил, что сотрудничество университетов Ирана и Сирии благоприятно повлияет на развитие взаимоотношений двух стран. Ранее сообщалось, что Иран выделил на 2017-2018 годы 100 мест для сирийских студентов, желающих получить образование в вузах Бейрута.

    Сирия и Иран обсуждают научное сотрудничество между госуниверситетами

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иран #образование #вузы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть