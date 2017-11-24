Сирия и Иран обсуждают научное сотрудничество между госуниверситетами

Дамаск, 24 ноября. Министр образования Сирии Атеф Наддаф встретился с послом Ирана в Дамаске Джавадом Туркабади.

Во время встречи сирийская и иранская стороны обсудили положение студентов из САР, проходящих обучение в Исламской Республике Иран, и тех, кому предстоит отправиться на обучение в текущем году.

Наддаф отметил стремление Минобразования САР укрепить отношения с Ираном, посредством увеличения обмена студентами, проведением совместных научных исследований и организации курсов изучения арабского языка иранскими студентами, пишет агентство «САНА».

Туркабади сообщил, что сотрудничество университетов Ирана и Сирии благоприятно повлияет на развитие взаимоотношений двух стран. Ранее сообщалось, что Иран выделил на 2017-2018 годы 100 мест для сирийских студентов, желающих получить образование в вузах Бейрута.