«Больше Европы в Украине»: Порошенко рассчитывает на четыре союза с ЕС

Брюссель, 24 ноября. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на «четыре союза» с ЕС: ассоциацию с Шенгенской зоной, единый цифровой рынок, таможенный и энергетический союзы.

«Украина рассчитывает (прежде всего) на так называемые «четыре союза» — энергетический союз; цифровой единый рынок; таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной, — заявил Порошенко, выступая на пленарной сессии саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе. — Мы хотим больше Европы в Украине».

Как считает украинский лидер, на этом этапе четыре направления представляются Украине верным путем.

Напомним, ранее Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Мировые лидеры скоординировали график контактов в «нормандском формате», а также договорились о совместных шагах по продвижению инициативы по размещению сил ООН.