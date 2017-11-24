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Украина
«Больше Европы в Украине»: Порошенко рассчитывает на четыре союза с ЕС
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    «Больше Европы в Украине»: Порошенко рассчитывает на четыре союза с ЕС

    17:10  24 Ноября 2017
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    «Больше Европы в Украине»: Порошенко рассчитывает на четыре союза с ЕС

    Брюссель, 24 ноября. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на «четыре союза» с ЕС: ассоциацию с Шенгенской зоной, единый цифровой рынок, таможенный и энергетический союзы. 

    «Украина рассчитывает (прежде всего) на так называемые «четыре союза» — энергетический союз; цифровой единый рынок; таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной, — заявил Порошенко, выступая на пленарной сессии саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе. — Мы хотим больше Европы в Украине».

    Как считает украинский лидер, на этом этапе четыре направления представляются Украине верным путем.

    Напомним, ранее Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Мировые лидеры скоординировали график контактов в «нормандском формате», а также договорились о совместных шагах по продвижению инициативы по размещению сил ООН.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #евросоюз #украина #порошенко
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