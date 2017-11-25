Сирия итоги недели 19-25 ноября: зачистка Абу-Кемаля, встреча Путина и Асада, переговоры России, Ирана и Турции

Зачистка Абу-Кемаля
Армия Башара Асада при поддержке иранских и ливанских ополченцев-шиитов и под прикрытием ВКС России продолжила зачищать территории в предместьях города Абу-Кемаль, расположенного вблизи границы с Ираком. Как передавали источники в Twitter, в результате столкновений несколько солдат погибли или получили ранения, однако к вечеру 20 ноября зачистку города удалось полностью завершить. Кроме того, под контроль САА перешло поселение Вади Али на восточном побережье Евфрата.
К началу новой недели проправительственные войска выявили спящие ячейки «Исламского государства»1 в окрестностях населенного пункта, а также отдельные очаги сопротивления в самом городе. Террористы ИГИЛ1, которые бежали из Абу-Кемаля, пытаются перехватить стратегическую инициативу и отвоевать город. Как сообщают источники в Telegram, террористы контратакуют расположения Сирийской арабской армии (САА), а также предпринимают вылазки в сторону насосной станции Т-2 и трассы Меядин – Абу-Кемаль. Благодаря поддержке ВКС России с воздуха, сирийской армии удается сдерживать натиск ИГИЛовцев.
Бои в Хаме
Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает бои с террористами «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке провинции Хама. Как сообщал новостной портал Al Manar News, правительственные силы выбили радикалов «Джебхат ан-Нусры» из населенных пунктов Аль-Шакусия и Шухейтар. Значительную поддержку армейским подразделениям оказали российские военные самолеты. В ответ на протяжении недели исламисты несколько раз предпринимали контратаки на позиции сирийской армии в этих поселениях.
ИГИЛ наступает на «Джебхат ан-Нусру»1
Тем временем, в провинции Хама продолжаются бои между террористами ИГИЛ, бежавшими месяц назад из района Акербата, и боевиками «Джебхат ан-Нусры». По информации Almanar News, бои между радикальными исламистами отмечались в районе населенных пунктов Масаран, Тлехан, Абу Харик и Абу аль-Кусур. В результате тяжелых боестолкновений радикалы «Исламского государства» установили контроль над 10 населенными пунктами и продолжают продвижение к границам провинции Идлиб
Бои в Восточной Гуте
В течение недели активизировались бои в оазисе Восточная Гута близ Дамаска. Боевики «Джебхат ан-Нусры» и «Файлак ар-Рахман» атаковали правительственные силы в городе Хараста на северо-западе оазиса и захватили транспортную базу сирийской армии. В ответ подразделения 105-й бригады Республиканской гвардии при поддержке ВВС Сирии развернули крупномасштабную операцию по зачистке Харасты. В ходе боев 21 ноября правительственные силы освободили транспортную базу, а также стратегические высоты близ Харасты.
Встреча Путина и Асада
20 ноября президент России Владимир Путин провел встречу с сирийским лидером Башаром Асадом. Совместно с руководящим составом Минобороны и Генштаба Вооружённых Сил России лидеры двух стран обсудили военное сотрудничество России и Сирии, а также вопросы политического урегулирования конфликта. В частности, Владимир Путин и Башар Асад обсудили принципы проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи.
Переговоры с Трампом по Сирии
21 ноября Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Египта Абдельфаттахом Ас-Сиси и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Владимир Путин проинформировал стороны об основных итогах состоявшейся 20 ноября встречи с Башаром Асадом, а также об основных вопросах военного и политического урегулирования в Сирии.
«Большая тройка» в Сочи
22 ноября в Сочи прошла встреча лидеров трех стран-гарантов мирного урегулирования в Сирии – России, Турции и Ирана. В ходе встречи Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани обсудили вопрос формирования межсирийского конгресса национального диалога, а также другие темы по мирному урегулированию конфликта в Сирии. Путин заявил, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции в борьбе с террористами в Сирии удалось предотвратить распад страны, и пора переходить к политическому разрешению сирийского кризиса.
1 Организация запрещена на территории РФ.