Сирия итоги недели 19-25 ноября: зачистка Абу-Кемаля, встреча Путина и Асада, переговоры России, Ирана и Турции

Зачистка Абу-Кемаля

Армия Башара Асада при поддержке иранских и ливанских ополченцев-шиитов и под прикрытием ВКС России продолжила зачищать территории в предместьях города Абу-Кемаль, расположенного вблизи границы с Ираком. Как передавали источники в Twitter, в результате столкновений несколько солдат погибли или получили ранения, однако к вечеру 20 ноября зачистку города удалось полностью завершить. Кроме того, под контроль САА перешло поселение Вади Али на восточном побережье Евфрата.

К началу новой недели проправительственные войска выявили спящие ячейки «Исламского государства»1 в окрестностях населенного пункта, а также отдельные очаги сопротивления в самом городе. Террористы ИГИЛ1, которые бежали из Абу-Кемаля, пытаются перехватить стратегическую инициативу и отвоевать город. Как сообщают источники в Telegram, террористы контратакуют расположения Сирийской арабской армии (САА), а также предпринимают вылазки в сторону насосной станции Т-2 и трассы Меядин – Абу-Кемаль. Благодаря поддержке ВКС России с воздуха, сирийской армии удается сдерживать натиск ИГИЛовцев.