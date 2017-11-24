Медведев отправил в отставку замглавы Ростуризма Романа Скорого
Москва, 24 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя главы Ростуризма Романа Скорого в связи со сменой должности.
Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Согласно документу, Скорый снимается с поста замглавы Федерального агентства по туризму в связи с переходом на новую работу.
Какой пост займет Роман Скорый и кто придет ему на смену, пока неизвестно.
Скорый занимал должность замглавы Ростуризма со 2 февраля 2015 года.
Напомним, ранее Медведев освободил от должности заместителя министра транспорта РФ Валерия Окулова.
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