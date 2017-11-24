Медведев отправил в отставку замглавы Ростуризма Романа Скорого

Москва, 24 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя главы Ростуризма Романа Скорого в связи со сменой должности.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Согласно документу, Скорый снимается с поста замглавы Федерального агентства по туризму в связи с переходом на новую работу.

Какой пост займет Роман Скорый и кто придет ему на смену, пока неизвестно.

Скорый занимал должность замглавы Ростуризма со 2 февраля 2015 года.

Напомним, ранее Медведев освободил от должности заместителя министра транспорта РФ Валерия Окулова.