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Политика
Медведев отправил в отставку замглавы Ростуризма Романа Скорого
Политика
Медведев отправил в отставку замглавы Ростуризма Романа Скорого
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    Медведев отправил в отставку замглавы Ростуризма Романа Скорого

    16:54  24 Ноября 2017
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    Медведев отправил в отставку замглавы Ростуризма Романа Скорого

    Москва, 24 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя главы Ростуризма Романа Скорого в связи со сменой должности.

    Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Согласно документу, Скорый снимается с поста замглавы Федерального агентства по туризму в связи с переходом на новую работу.

    Какой пост займет Роман Скорый и кто придет ему на смену, пока неизвестно.

    Скорый занимал должность замглавы Ростуризма со 2 февраля 2015 года.

    Напомним, ранее Медведев освободил от должности заместителя министра транспорта РФ Валерия Окулова.

    Автор: Алексей Громов
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    #отставка #медведев #ростуризм #скорый
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