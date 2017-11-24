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Прах Хворостовского захоронят рядом с могилой Шаляпина в Москве
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    Прах Хворостовского захоронят рядом с могилой Шаляпина в Москве

    17:04  24 Ноября 2017
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    Прах Хворостовского захоронят рядом с могилой Шаляпина в Москве

    Москва, 24 ноября. Одна из капсул с прахом народного артиста России, всемирно известного баритона Дмитрия Хворостовского будет захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы недалеко от могилы оперного певца Федора Шаляпина. Информация об этом опубликована на сайте Министерства культуры Российской Федерации.

    Уточняется, что захоронение пройдет 28 ноября. Могила Хворостовского будет располагаться в ста метрах от места погребения другого всемирно известного российского оперного певца Федора Шаляпина. Вторую капсулу, в соответствии с волей Хворостовского, захоронят в Красноярске, где родился оперный певец. 

    Напомним, прощание с Хворостовским и гражданская панихида пройдут в Москве 27 ноября.

    Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки Дмитрий Хворостовский ушел из жизни 22 ноября в Лондоне. На протяжении нескольких последних лет певец боролся с онкологическим заболеванием.

    Автор: Федор Веснин
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    #москва #хворостовский #похороны #кладбище
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