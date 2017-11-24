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Около 80% россиян выразили доверие к Путину — опрос
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    Около 80% россиян выразили доверие к Путину — опрос

    20:00  24 Ноября 2017
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    Около 80% россиян выразили доверие к Путину — опрос

    Москва, 24 ноября. Большинство россиян выразили доверие к действующему президенту страны Владимиру Путину, показали результаты опроса фонда «Общественное мнение».

    Социологическое исследование было проведено в период с 18 по 19 ноября текущего года. В выборке участвовали 104 населенных пункта из разных регионов России. Всего своим мнением со специалистами поделились 1,5 тысячи россиян.

    В результате социологи пришли к выводу, что доверие Путину выражают 78% жителей страны. Они обратили внимание, что этот показатель аналогичен данным за июль этого года. В сентябре уровень доверия к действующему президенту немного возрос и составлял 79%.

    80% респондентов также отметили, что глава России хорошо справляется с обязанностями на своем посту. С критикой выступили лишь 12% опрошенных.

    Около 80% россиян выразили доверие к Путину — опрос

    Напомним, 24 ноября Путин обсудил с членами Совета Безопасности России урегулирование в Сирии с учетом переговоров на саммите в Сочи.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #опрос #доверие
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