Украинский режиссер напомнил Зеленскому о реальной жертве «Сватов»

Киев, 24 ноября. Украинский актер Владимир Зеленский обрушился с критикой на СБУ, которая запретила показ сериала «Сваты» из-за присутствия в проекте российского артиста Федора Добронравова, побывавшего ранее в Крыму.

Зеленский заявил, что дело СБУ — охранять покой на улицах Украины, а не диктовать зрителям, что им смотреть, а что нет. При этом актер подчеркнул, что от сериала «Сваты» пока что ни один человек не пострадал.

Слова Зеленского вызвали бурное обсуждение в соцсетях, поскольку оказалось, что на самом деле съемки «Сватов» действительно сопровождались трагедией.

Так, например, украинский режиссер Иван Сауткин напомнил своему коллеге о смерти оператора «Сватов» Юрия Казакова, который покончил с собой после того, как продюсер сериала Тарас Гавриляк обвинил его в чрезмерных расходах на технику и лишил гонорара.

«Думаю, эта фраза вырвалась у него (Зеленского — прим. ФАН) случайно, потому, что он попросту забыл, с чего начинался этот сериал», — пишет в Facebook Сауткин.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила в поддержку Зеленского, заявив, что главная цель СБУ — уничтожить связь между народами России и Украины, передает «Ридус».