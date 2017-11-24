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Политика
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Украина
Украинский режиссер напомнил Зеленскому о реальной жертве «Сватов»
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    Украинский режиссер напомнил Зеленскому о реальной жертве «Сватов»

    16:50  24 Ноября 2017
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    Украинский режиссер напомнил Зеленскому о реальной жертве «Сватов»

    Киев, 24 ноября. Украинский актер Владимир Зеленский обрушился с критикой на СБУ, которая запретила показ сериала «Сваты» из-за присутствия в проекте российского артиста Федора Добронравова, побывавшего ранее в Крыму.

    Зеленский заявил, что дело СБУ — охранять покой на улицах Украины, а не диктовать зрителям, что им смотреть, а что нет.  При этом актер подчеркнул, что от сериала «Сваты» пока что ни один человек не пострадал.  

    Слова Зеленского вызвали бурное обсуждение в соцсетях, поскольку оказалось, что на самом деле съемки «Сватов» действительно сопровождались трагедией.

    Украинский режиссер напомнил Зеленскому о реальной жертве «Сватов»

    Так, например, украинский режиссер Иван Сауткин напомнил своему коллеге о смерти оператора «Сватов» Юрия Казакова, который покончил с собой после того, как продюсер сериала Тарас Гавриляк обвинил его в чрезмерных расходах на технику и лишил гонорара.

    «Думаю, эта фраза вырвалась у него (Зеленского — прим. ФАН) случайно, потому, что он попросту забыл, с чего начинался этот сериал», — пишет в Facebook Сауткин.

    Напомним, что ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила в поддержку Зеленского, заявив, что главная цель СБУ — уничтожить связь между народами России и Украины, передает «Ридус».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #зеленский #сбу #сериал #сваты
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