Брюссель, 24 ноября. Евросоюз сожалеет о том, что Россия наложила вето на проекты по продлению мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР).

Об этом заявил глава дипломатического ведомства ЕС Федерики Могерини.

По словам Могерини, отсутствие решения о продлении мандата СМР до истечения его срока 17 ноября «подрывает попытки обеспечить ответственность за применение химического оружия в Сирии», что, в свою очередь, наносит ущерб усилиям по укреплению международного режима нераспространения химоружия.

«Это вызывает серьезную озабоченность у Евросоюза. В связи с этим ЕС сожалеет о российских вето», — заявила дипломат.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова обсудить идею нового механизм по расследованию случаев химических атак в Сирии.