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Политика
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ЕС сожалеет о наложении Россией вето на проекты по расследованию химических атак в Сирии — Могерини
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    ЕС сожалеет о наложении Россией вето на проекты по расследованию химических атак в Сирии — Могерини

    16:49  24 Ноября 2017
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    ЕС сожалеет о наложении Россией вето на проекты по расследованию химических атак в Сирии — Могерини

    Брюссель, 24 ноября. Евросоюз сожалеет о том, что Россия наложила вето на проекты по продлению мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР). 

    Об этом заявил глава дипломатического ведомства ЕС Федерики Могерини.

    По словам Могерини, отсутствие решения о продлении мандата СМР до истечения его срока 17 ноября «подрывает попытки обеспечить ответственность за применение химического оружия в Сирии», что, в свою очередь, наносит ущерб усилиям по укреплению международного режима нераспространения химоружия.

    «Это вызывает серьезную озабоченность у Евросоюза. В связи с этим ЕС сожалеет о российских вето», — заявила дипломат.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова обсудить идею нового механизм по расследованию случаев химических атак в Сирии.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия #оон #могерини
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