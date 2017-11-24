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Вы еще всерьез с русскими не воевали: Клинцевич о монополии США над системой ПРО
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    Вы еще всерьез с русскими не воевали: Клинцевич о монополии США над системой ПРО

    17:22  24 Ноября 2017
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    Франц Клинцевич

    Российская Федерация сомневается в том, что США согласятся передать кому-либо контроль над элементами своей системы противоракетной обороны (ПРО). С таким сообщением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно.

    Они свою систему никому не доверяют и не считают нужным это делать, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    «Зная американцев... У нас есть очень серьезные сомнения относительно того, что они согласятся кому бы то ни было передать контроль за каким-либо элементом системы ПРО», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

    При этом министр напомнил, что «в Европе они для проформы объявили о создании системы противоракетной обороны НАТО, но всем хорошо известно, что все рычаги, которые так или иначе связаны с принятием решений о функционировании этой натовской системы, находятся в руках американцев». И в Азии, по его словам, будет так же.

    ПРО США

    «Они свою систему никому не доверяют и не считают нужным это делать. Более того, от концепции молниеносного глобального удара они уже перешли к реализации этой программы. С каждым днем они усиливают компоненты этой высокотехнологичной системы. И разве они бы захотели передать управление этой компонентой в чьи-то руки? Ни в коем случае», — поясняет ситуацию сенатор Клинцевич.

    Член Совета Федерации также заявил, что заходя на территорию какого-либо государства или содружества стран, Вашингтон «никому ничего не объясняет, не передает и ни с чьим мнением не считается».

    «У США есть две позиции: их мнение и неправильное. Все, других вариантов нет. Я вам так скажу — зря в Европе, да и у нас тоже их пытаются выставить толстыми недоумками. Скорее наоборот, они умные, хитрые, жесткие и абсолютно беспринципные люди. И за счет силы и доллара они всему миру навязывают свое мнение», — продолжает собеседник ФАН.

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    Тем не менее, такое бахвальство сенатор считает опасным для самих США, потому что «американские военнослужащие никогда по-настоящему не воевали».

    «Хотя если честно, я с такой формулировкой не согласен. В 50-х годах, в Корее, у нас с ними были прямые вооруженные столкновения. И как раз от огня советской авиации США потеряли 1001 самолет. А мы всего 19. И сегодня нам надо смело отвечать на агрессию Вашингтона. Пусть делает что хочет, главное чтобы помнил соотношение тех потерь. Нужно им сказать: вы еще всерьез с русскими не воевали и не надо пробовать», — заключил Клинцевич.

    Автор: Сергей Чемеков
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