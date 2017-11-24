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Алеппо: САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» город Аль-Рашидия на юге провинции
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    Алеппо: САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» город Аль-Рашидия на юге провинции

    16:51  24 Ноября 2017
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    Алеппо: САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» город Аль-Рашидия на юге провинции

    Алеппо, 24 ноября. Правительственные войска установили контроль над населенным пунктом Аль-Рашидия и приступили к укреплению обороны города.

    Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, ссылаясь на военные источники, что сирийской армии удалось выбить боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) из ключевого города Аль-Рашидия, который расположен рядом с трассой, снабжающей центр провинции Алеппо.

    Отмечается, что сейчас армейцы возводят в населенном пункте дополнительные укрепления, чтобы предотвратить возможное контрнаступление исламистов.

    Закрепившись в Аль-Рашидии, правительственные силы смогут продолжить наступление на населенный пункт Рамла и бывшую авиабазу Абу ад-Духур в Идлибе.

    Алеппо: САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» город Аль-Рашидия на юге провинции

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #саа #джебхат ан-нусра
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