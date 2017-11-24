Дамаск: боевики обстреляли несколько столичных кварталов и автостанцию, есть жертвы

Дамаск, 24 ноября. Боевики из района Восточная Гута провели массированный обстрел нескольких районов Дамаска.

Источники в столице Сирийской арабской республики сообщили, что боевики, захватившие часть оазиса Восточная Гута, вновь обстреляли центральные кварталы Дамаска. Отмечается, что разрывы боеприпасов произошли в районах Джамарана, Аль-Фейха, Аль-Кассаа, Дуэля, Аш-Шагур, а также на автобусной станции Сайда Зейнаб.

В результате обстрела погиб один минный житель. Более десяти человек получили ранения различной степени тяжести. В ответ на обстрел правительственные войска открыли прицельный огонь и уничтожили позиции террористов, сообщает источник.