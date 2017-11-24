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Дамаск: боевики обстреляли несколько столичных кварталов и автостанцию, есть жертвы
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    Дамаск: боевики обстреляли несколько столичных кварталов и автостанцию, есть жертвы

    16:34  24 Ноября 2017
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    Дамаск: боевики обстреляли несколько столичных кварталов и автостанцию, есть жертвы

    Дамаск, 24 ноября. Боевики из района Восточная Гута провели массированный обстрел нескольких районов Дамаска.

    Источники в столице Сирийской арабской республики сообщили, что боевики, захватившие часть оазиса Восточная Гута, вновь обстреляли центральные кварталы Дамаска. Отмечается, что разрывы боеприпасов произошли в районах Джамарана, Аль-Фейха, Аль-Кассаа, Дуэля, Аш-Шагур, а также на автобусной станции Сайда Зейнаб.

    В результате обстрела погиб один минный житель. Более десяти человек получили ранения различной степени тяжести. В ответ на обстрел правительственные войска открыли прицельный огонь и уничтожили позиции террористов, сообщает источник.

    Дамаск: боевики обстреляли несколько столичных кварталов и автостанцию, есть жертвы

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #обстрел #дамаск #боевики
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