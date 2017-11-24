Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Брюссель, 24 ноября. Президент Украины Петр Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Мировые лидеры также договорились о совместных шагах по продвижению инициативы по размещению сил ООН и скоординировали график контактов в «нормандском формате».

«Стороны обсудили опасное развитие ситуации в Донбассе… Были скоординированы дальнейшие шаги с целью продвижения инициативы о размещении миротворческой миссии ООН», — сообщает пресс-служба украинского президента.

Отмечается также, что главы Украины и Германии обсудили примерный график контактов в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе.

Кроме того, Меркель и Порошенко договорились предпринимать максимальные усилия для скорейшего освобождения военнопленных в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Туск дал обещание Порошенко по поводу Крыма. В частности, он заявил, что Евросоюз никогда не признает полуостров российским.