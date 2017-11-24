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Политика
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Политика
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
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    Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

    16:38  24 Ноября 2017
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    Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

    Брюссель, 24 ноября. Президент Украины Петр Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Мировые лидеры также договорились о совместных шагах по продвижению инициативы по размещению сил ООН и скоординировали график контактов в «нормандском формате».

    «Стороны обсудили опасное развитие ситуации в Донбассе… Были скоординированы дальнейшие шаги с целью продвижения инициативы о размещении миротворческой миссии ООН», — сообщает пресс-служба украинского президента.

    Отмечается также, что главы Украины и Германии обсудили примерный график контактов в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе.

    Кроме того, Меркель и Порошенко договорились предпринимать максимальные усилия для скорейшего освобождения военнопленных в Донбассе.

    Ранее сообщалось, что Туск дал обещание Порошенко по поводу Крыма. В частности, он заявил, что Евросоюз никогда не признает полуостров российским.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #меркель #украина #порошенко
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