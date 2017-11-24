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Лукашенко рассказал, в чем он признался Порошенко при обсуждении «шпионского дела»
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    Лукашенко рассказал, в чем он признался Порошенко при обсуждении «шпионского дела»

    16:32  24 Ноября 2017
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    Лукашенко рассказал, в чем он признался Порошенко при обсуждении «шпионского дела»

    Минск, 24 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал «шпионское дело» с лидером Украины Петром Порошенко на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах. Эту тему, по словам президента Белоруссии, поднял Порошенко, и он «ответил ему фактами».

    «Я ему признался, что с первого до последнего дня операции по нейтрализации шпионской сети был в курсе. Такая практика  — председатель КГБ мне доложил сразу»,  — рассказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую. Кроме того, лидер Белоруссии отметил, что на встрече в ОАЭ стороны договорились договоренность не придавать «шпионское дело» огласке, но киевские власти ее нарушила и «подняли гвалт».

    «Все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной», — отметил Лукашенко.

    Как отмечает агентство БЕЛТА, он также указал на то, что сам Павел Шаройко признался, «где работал, как работал»,  а также наличие «кучи» дополнительных материалов.

    «Не знаю, зачем нужен был этот скандал. Но они нарушили нашу договоренность», — подчеркнул Лукашенко.

    Напомним, 20 ноября в КГБ Белоруссии подтвердили информацию о задержании журналиста Павла Шаройко, который обвиняется в шпионаже в пользу Украины. Минск объявил персоной нон грата сотрудника украинского посольства Игоря Скворцова.

    В ответ Киев 21 ноября выслал из Украины сотрудника белорусского посольства. Украинские спецслужбы назвали несоответствующими действительности обвинения в шпионаже журналиста Шаройко.

    Автор: Алексей Громов
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    #белоруссия #украина #порошенко #лукашенко #шаройко #шпионское дело
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