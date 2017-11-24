Российский ведущий поставил в тупик польского журналиста в споре о внешней политике РФ

Российский ведущий Анатолий Кузичев поставил в тупик польского журналиста Томаша Мацейчука в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Присутствующие в студии политические деятели и эксперты обсуждали внешнюю политику России.

В частности, затрагивался тот факт, что ПАСЕ выразила свою обеспокоенность по поводу того, что Россия не платит взносы в ассамблею. Напомним, Россия прекратила платить взносы в ПАСЕ летом — тогда глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что Россия прекращает выплаты в бюджет за 2017 год. Финансирование ПАСЕ остановлено до тех пор, пока ассамблея не восстановит полном объеме полномочия национальной делегации РФ в ПАСЕ. В 2017 году уставной орган Совета Европы недополучит около 11 миллионов евро.

Речь зашла о том, что Евросоюз в перспективе может отменить санкции против России.

«Мы говорим об агрессивной политике Соединенных Штатов, она завела в тупик в том числе и Европу. Бюрократия Европейского союза идет вразрез с интересами [России]. Мы предлагаем ввести свою политику, которая будет в наших интересах, и она не должна быть ответным ходом [на действия других государств]. Если у нас будет народное государство, а не действующее в интересах определенных финансовых элит…» — начал было свое выступление депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Он ничего не знает, он ничего не предлагает. Такие у вас депутаты, он ничего не знает!» — эмоционально перебил парламентария поляк Томаш Мацейчук.

«У нас те депутаты, которых мы избираем, к счастью, а не ты. Спасибо», — поставил на место Мацейчука ведущий Анатолий Кузичев.

Поляк смутился и не нашел, что ответить на выпад российского ведущего. После словесной перепалки Александр Ющенко смог закончить свою мысль.