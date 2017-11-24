Польский журналист в эфире российского ТВ довел украинца до слез

Польский журналист Томаш Мацейчук во время спора с украинским социологом Евгением Копатько заявил, что его оппонент не способен принимать решения и сбежал в Россию, чем довел мужчину до слез.

В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали запрет на Украине российских фильмов и артистов на фоне скандала вокруг сериала «Сваты». Ведущая Екатерина Стриженова процитировала слова одного из гостей студии — украинского социолога Евгения Копатько, который почему-то обвинил в бездействии именно Россию.

«Вы обсуждаете это, как какое-то событие. К нему шли последние 25 лет. Во власть уже пришло второе поколение, которое не знает опыта СССР, которое не читало нормальных книг, которое не имеет нормального образования, которое писать нормально не умеет ни по-русски, ни по-украински. Я точно не полиция нравов, что людям смотреть, а что нет. Люди почему-то берут на себя право говорить, что они могут запрещать, а что нет. Можно запретить все. Русское телевидение запретили, ничего с вами не случилось — перетоптались. Запретили артистов, ничего, Россия перетопталась», — заявил Копатько.

Монолог прервала Екатерина Стриженова в недоумении, потому что поняла слова собеседника как обвинения в бездействии, но не в адрес украинцев, а в сторону россиян.

«Минуточку, но почему люди, для которых это запретили, которые находятся на Украине, не высказываются по этому поводу? — продолжила мысль Стриженова. — Мы здесь, в студии, поднимали эти вопросы. Жень, вину на нас вешаешь, а где те, кому это не нравится?»

После монолога Стриженовой, Копатько снова взял слово.

«Не кричите, на социолога все могут накричать, — попытался разрядить обстановку шуткой Евгений Копатько. — Я не хочу обострять тему, просто хочу сказать оппонентам, с которым не о чем разговаривать на протяжении нескольких лет. Я там (на Украине) жил до середины 2015 года — два года после Майдана. Дальше я просто туда не вернулся из-за обстоятельств. Это не хорошо и не плохо, я это не обсуждаю. Но есть поступки. Я не могу как человек профессиональный, говорить с людьми, которые по пять раз на дню переодеваются».

Копатько имел ввиду ситуации, когда герои ток-шоу каждый прямой эфир обвиняют и пытаются унизить россиян своими комментариями по тому или иному вопросу. Ситуации, в которых и польские и американские эксперты настаивают на своей точке зрения, а Россия, по его мнению, молчит.

В беседу вмешался польский журналист Томаш Мацейчук, который спросил у собеседника, чего тот хочет: «Чего вы хотите от России? Вы украинец. Ваша конкретная проблема — это Россия».

«Я российской аудитории скажу: обратите внимание на поляков. Те, кто занимается поланизацией Украины очень четко, внятно и последовательно», — подчеркнул Копатько.

Украинский социолог отметил, что под удар попадает не только Украина, но и Россия: коллеги Мацейчука неоднократно унижали страну, а самого журналиста даже несколько раз выгоняли с эфира.

«И вы ничего не делаете», — озвучил свое мнение Евгений Копатько.

Однако Томаш Мацейчук с недоумением вновь спросил у Копатько, что он хочет от России.

«Какие именно действия вам нужны? Я понял, что вы сами не в состоянии ничего сделать. Вы сбежали из Украины в Россию», — надавил на собеседника Мацейчук.

Словестную перепалку вмешался ведущий ток-шоу Анатолий Кузичев, однако своими словами Мацейчук довел украинского социолога Евгения Копатько до слез.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что «Сваты» — их с дочерью любимый сериал, разрушить связь между народами невозможно.