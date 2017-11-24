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Политика
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Украина
Геращенко описала отношения Украины и России библейским сюжетом
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    Геращенко описала отношения Украины и России библейским сюжетом

    16:44  24 Ноября 2017
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    Геращенко сравнила Россию с библейским Каином

    Киев, 24 ноября. Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко отказалась пожать руку представителям России в Минске, когда к украинской делегации с таким призывом обратился представитель ОБСЕ.

    Об этом в пятницу Геращенко написала на своей странице в Facebook. В ответ на слова высокопоставленного представителя ОБСЕ она заявила, что ни о каких рукопожатиях не может быть и речи, поскольку Россия и Украина «не братья». 

    Более того, в своем посте Геращенко сравнила кризис в отношениях между Киевом и Москвой с библейским сюжетом о Каине и Авеле. В этом сравнении роль Каина, она, как и следовало ожидать, отдала России.

    «Мы не братья. Россия, конечно, классический Каин, но им не удастся сделать из Украины Авеля, поэтому мы не братья», — сообщила она.

    Геращенко также не преминула в очередной раз выступить с обвинениями в адрес российской культуры, заявив, что искусство не может, с ее точки зрения, находиться вне политики, поскольку россияне якобы используют русский язык, кино и православие для «промывки мозга» и «блокировки ума».

    Геращенко сравнила Россию с библейским Каином

    Напомним, в середине ноября в столице Белоруссии состоялась встреча представителей контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. На ней, в частности, обсуждался вопрос возможной отправки в Донбасс миротворцев.

    Кроме того, во время трехсторонних переговоров президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким, во время которого сообщил о поддержке предложения Виктора Медведчука о масштабном обмене пленными между Киевом, ЛНР и ДНР.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #донбасс #украина #геращенко
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