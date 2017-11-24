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Политика
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Политика
Рогозин поблагодарил Венесуэлу за поддержку усилий России по Сирии и Украине
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    Рогозин поблагодарил Венесуэлу за поддержку усилий России по Сирии и Украине

    16:36  24 Ноября 2017
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    Рогозин поблагодарил Венесуэлу за поддержку усилий России по Сирии и Украине

    Москва, 24 ноября. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поблагодарил власти Венесуэлы за поддержку усилий РФ по урегулированию на Украине и в Сирийской республике.

    Так, на 13-м заседании межправкомиссии России и Венесуэлы Рогозин заявил, что российская сторона признательна «венесуэльским друзьям за неизменную поддержку усилий России по большинству актуальных международных проблем, включая ситуацию в Сирии и на Украине».

    Как отметил вице-премьер, РФ и Венесуэла — это единомышленники, которые в условиях продолжающейся политики санкционного давления со стороны США и их союзников совместно выступают против попыток силового диктата.

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации долга южноамериканского государства. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #рогозин #венесуэла
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