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Общество
«Союзмультфильм» пожаловался Путину на нарушение авторских прав
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    «Союзмультфильм» пожаловался Путину на нарушение авторских прав

    18:00  24 Ноября 2017
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    «Союзмультфильм» пожаловался Путину на нарушение авторских прав

    Москва, 24 ноября. Российские компании «Союзмультфильм», «Ленфильм» и  киностудия имени Горького пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на нарушение авторских прав со стороны  «Госфильмофонда».  

    Данную информацию в пятницу подтвердила глава правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, однако она отказалась от дальнейших комментариев.

    «Союзмультфильм» пожаловался Путину на нарушение авторских прав

     «Я не могу это обсуждать. Студии сообщили о проблеме, она есть и крайне болезненна», — рассказала Слащева «Культуромании».

    Ранее сообщалось, что «Ленфильм», «Союзмультфильм» и киностудия имени Горького обратились к Путину с жалобой на «Госфильмофонд». Согласно предварительным данным, «Госфильмофонд», который владеет золотой коллекцией художественных и анимационных фильмов, продал права некоей коммерческой компании. При этом сами авторы произведений не получили никакой прибыли от продажи прав.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #ленфильм #союзмультфильм #авторские права #киностудия имени горького #госфильмофонд
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