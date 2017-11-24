«Союзмультфильм» пожаловался Путину на нарушение авторских прав

Москва, 24 ноября. Российские компании «Союзмультфильм», «Ленфильм» и киностудия имени Горького пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на нарушение авторских прав со стороны «Госфильмофонда».

Данную информацию в пятницу подтвердила глава правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, однако она отказалась от дальнейших комментариев.

«Я не могу это обсуждать. Студии сообщили о проблеме, она есть и крайне болезненна», — рассказала Слащева «Культуромании».

Ранее сообщалось, что «Ленфильм», «Союзмультфильм» и киностудия имени Горького обратились к Путину с жалобой на «Госфильмофонд». Согласно предварительным данным, «Госфильмофонд», который владеет золотой коллекцией художественных и анимационных фильмов, продал права некоей коммерческой компании. При этом сами авторы произведений не получили никакой прибыли от продажи прав.

Владимир Путин. Биография