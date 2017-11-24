Полиция Москвы ищет бомбу в здании Госдумы
Москва, 24 ноября. Неизвестные «заминировали» здание Государственной думы в центре российской столицы. В настоящее время полиция проверяет данную информацию.
«Проводится проверка без эвакуации здания Госдумы по адресу: Охотный ряд, дом 1», — сообщил источник в экстренных службах.
Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники других экстренных служб.
Напомним, 18 ноября детей и сотрудников трех школы города Самары эвакуировали из-за сообщений о минировании.
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