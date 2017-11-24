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Полиция Москвы ищет бомбу в здании Госдумы
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    Полиция Москвы ищет бомбу в здании Госдумы

    16:13  24 Ноября 2017  /обновлено: 16:13  24 Ноября 2017
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    Полиция Москвы ищет бомбу в здании Госдумы

    Москва, 24 ноября. Неизвестные «заминировали» здание Государственной думы в центре российской столицы. В настоящее время полиция проверяет данную информацию.

    «Проводится проверка без эвакуации здания Госдумы по адресу: Охотный ряд, дом 1», — сообщил источник в экстренных службах.

    Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники других экстренных служб.

    Напомним, 18 ноября детей и сотрудников трех школы города Самары эвакуировали из-за сообщений о минировании.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #госдума
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