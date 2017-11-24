Ядерный щит Российской Федерации

Насколько хорошо Россия прикрыта ядерным щитом и чем сможет ответить в случае ядерного или другого нападения с применением оружия массового поражения, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Наземные ядерные силы

В Российской Федерации это в первую очередь Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). В состав РВСН входят ракетные комплексы, которые способны нести более 1200 ядерных боевых зарядов. Основная группировка включает стационарные тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Воевода» и «Сотка» в высокозащищенных шахтах. Боевую устойчивость и живучесть обеспечивают мобильные комплексы «Тополь» и «Ярс». Как минимум, треть всех ракет — новейших типов. Дальность — от 11 до 16 тысяч километров.

Стоит заметить, что все МБР наземного базирование были развернуты в позиционных районах одиннадцати ракетных дивизий трех ракетных армий. Географически соединения ракетных войск расположены таким образом, что никакой глобальный удар никак не поможет разом вывести из строя группировку РВСН.

Морские ядерные силы

В боевой состав Военно-морского флота Вооруженных сил РФ входят стратегические атомные ракетоносные подлодки четырех типов: «Дельфин», «Акула», «Кальмар» и «Борей». Все «Кальмары» и головной корабль новейшей серии «Борей» находится в составе Северного флота, а два «Дельфина» базируются в Тихом океане.

Подводные лодки «Кальмар» строились еще в 70-х годах прошлого столетия и вооружены ракетами Р-29. «Дельфины» были взяты в строй с 1984 по 1990 год и несут на борту ракеты «Синева». Отметим, что восемь подлодок «Борей» (16 баллистических ракет «Булава» на каждой) к 2018 году должны будут составить основу морского компонента ядерной триады.

Воздушные ядерные силы

В составе командования Дальней авиации находятся стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Они дислоцируются на четырех авиабазах.

Турбовинтовой Ту-95 серийно строился в 1984-1991 годах. Боевой радиус составляет 6,5 тысячи километров. Ударное вооружение — шесть крылатых ядерных ракет Х-55, дальность полета которых составляет 2500 километров. Они размещены в бомбовом отсеке. Кроме того, самолет может дополнительно нести до десяти ракет под крыльями, но дальность полета при этом значительно уменьшается.

Реактивный Ту-160 строился в два потока: 1984-1992 годы и вновь с 1999 года. Боевой радиус — 6 тысяч километров. Ударное вооружение — 12 крылатых ракет Х-55 в бомбовом отсеке. На замену им должна прийти новейшая ракета Х-101 с дальностью до 5 тысяч километров.

Ту-22М3, которые обладают боевым радиусом в 2,5 тысячи километров, стоят в этом ряду особняком. Самолет создавался как «убийца авианосцев» и строился массовой серией с 1989 по 1993 год.