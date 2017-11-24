Харири остается премьер-министром Ливана

Бейрут, 24 ноября. Премьер-министр Ливана Саад Харири вернулся в Бейрут и сообщил об отмене своей отставки.

Премьер-министр присутствовал на праздновании Дня независимости страны вместе с президентом Ливана Мишелем Ауном и спикером парламента Набихом Берри. Перед возвращением в Ливан Харири встретился с лидерами Египта и Кипра. После визитов президенты стран провели телефонные переговоры с Мишелем Ауном и выразили свою уверенность в необходимости поддерживать стабильность и безопасность в Ливане.

Харири сообщил, что по просьбе Ауна он откладывает свою отставку и остается на посту премьер-министра Ливана.

Ранее Саудовская Аравия обвинила «Хезболлу» в давлении на Харири с целью сместить его с занимаемого поста, однако лидер ливанского движения Насралла заявил, что именно саудиты вынудили Харири объявить о своей отставке, удерживая премьера в Эр-Рияде.