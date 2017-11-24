Число жертв теракта в Египте увеличилось до 85 человек

Каир, 24 ноября. Число жертв теракта на севере Египта возросло до 85 человек, еще около 80 человек пострадали, сообщает телеканал On TV.

Напомним, что взрыв произошел во время пятничной молитвы в населенном пункте Эр-Рауда, расположенном в районе Северного Синая. Боевики окружили мечеть на внедорожниках, подорвали взрывное устройства, а затем устроили стрельбу.

Ранее сообщалось, что в результате террористической атаки погибли 54 человека. Отмечалось, что большинство пострадавших были мирными жителями. Среди них также есть дети.

Власти Египта объявили общенациональный трехдневный траур по жертвам теракта, произошедшего 24 ноября.