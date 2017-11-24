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Порошенко пообещал отправить в Донбасс стоявшие в Германии танки
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    Порошенко пообещал отправить в Донбасс стоявшие в Германии танки

    16:25  24 Ноября 2017
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    Порошенко пообещал отправить в Донбасс стоявшие в Германии танки

    Киев, 24 ноября. Президент Украины Петр Порошенко пообещал передать ВСУ танковый батальон Т-80 для отправки в Донбасс, об этом он заявил во время визита в Мариуполь. Данные машины были выведены из Группы Советских воск в Германии и базировались на территории Харьковского завода. 

    Военнослужащие танкового батальона морской пехоты ВМС Украины принимают участие в военных действиях в Донбассе с сентября 2014 года. Во время визита в Мариуполь президент Петр Порошенко заявил, что к 2018 году батальон будет укомплектован советскими танками Т-80, которые ранее находились в Германии. С началом боевых действий на юге Украины руководство приняло решение произвести ремонт Т-80 и вернуть в войска, пишет «Вестник Мордовии».

    Порошенко пообещал отправить в Донбасс стоявшие в Германии танки

    Ранее танки поступили в десантно-штурмовые бригады ВСУ, на базе которых организовали танковые роты. По данным Центра анализа стратегий и технологий, на Украине ищут альтернативу танку собственного производства Т-64БМ «Булат». Несмотря на заявления Порошенко, ВСУ не стоит ожидать массового поступления Т-80, отмечает издание. 

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В апреле того же года Киев инициировал силовую операцию против ДНР и ЛНР.  Урегулированием украинского конфликта занимаются на переговорной площадке в Минске и на уровне лидеров стран «нормандского формата». 

    Порошенко пообещал отправить в Донбасс стоявшие в Германии танки

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #всу #донбасс #порошенко #германия #танки #т-80
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