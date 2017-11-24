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Политика
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Макаревич в Одессе объяснил свою позицию по Крыму
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    Макаревич в Одессе объяснил свою позицию по Крыму

    16:42  24 Ноября 2017
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    Макаревич в Одессе объяснил свою позицию по Крыму

    Одесса, 24 ноября. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич после концерта в Одессе рассказал о своей позиции по вопросу принадлежности Крыма.

    В интервью «Думской» Макаревич объяснил, почему считает Крым «частью Украины», несмотря на решение жителей полуострова войти в состав России.

    Музыкант опроверг слухи о том, что толчком к такой позиции для него стала потеря бизнеса в Крыму. Он отметил, что никогда не занимался предпринимательством на его территории. Также он отметил, что не имеет ничего общего с «плохим вином» под названием «Андрей Макаревич». Он констатировал, что выпуском этого алкоголя занимаются «жулики».

    «Если говорить о Крыме, то я против был этой истории по одной простой причине: все эти рассуждения про то, что там исторически наше или не наше – это напрасная демагогия», — считает Макаревич.

    Он отметил, что понятие «исторически» может охватывать как 50 лет, так и 2500 лет.

    «Тогда мы узнаем, что Крым был и греческий, и византийский, и генуэзский, и турецкий. И чьим он только не был. И давайте сейчас все эти права будем восстанавливать,  — предложил музыкант.  — Вот вдруг сейчас греки скажут: «Мы сюда за золотым руном плавали».

    Макаревич в Одессе объяснил свою позицию по Крыму

    Напомним, в 2014 году после госпереворота на Украине радикальные националисты устроили беспорядки в стране, которые характеризовались массовыми расправами над людьми. На фоне этих событий в Крыму возросло пророссийское движение, которое поддержали в Кремле из-за реальной угрозы безопасности жителей полуострова со стороны радикалов, пришедших к власти в Киеве.

    В марте того же года в Крыму был проведен референдум, на котором жители региона выразили свою позицию относительно дальнейшей судьбы республики. Абсолютное большинство высказались за вхождение в состав России.

    Однако власти Украины по-прежнему отказываются признать потерю полуострова, называя его «временно оккупированной территорией». Тем не менее Кремль давно поставил точку в вопросе принадлежности Крыма.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #одесса #крым #макаревич #принадлежность
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