Одесса, 24 ноября. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич после концерта в Одессе рассказал о своей позиции по вопросу принадлежности Крыма.

В интервью «Думской» Макаревич объяснил, почему считает Крым «частью Украины», несмотря на решение жителей полуострова войти в состав России.

Музыкант опроверг слухи о том, что толчком к такой позиции для него стала потеря бизнеса в Крыму. Он отметил, что никогда не занимался предпринимательством на его территории. Также он отметил, что не имеет ничего общего с «плохим вином» под названием «Андрей Макаревич». Он констатировал, что выпуском этого алкоголя занимаются «жулики».

«Если говорить о Крыме, то я против был этой истории по одной простой причине: все эти рассуждения про то, что там исторически наше или не наше – это напрасная демагогия», — считает Макаревич.

Он отметил, что понятие «исторически» может охватывать как 50 лет, так и 2500 лет.

«Тогда мы узнаем, что Крым был и греческий, и византийский, и генуэзский, и турецкий. И чьим он только не был. И давайте сейчас все эти права будем восстанавливать, — предложил музыкант. — Вот вдруг сейчас греки скажут: «Мы сюда за золотым руном плавали».

Напомним, в 2014 году после госпереворота на Украине радикальные националисты устроили беспорядки в стране, которые характеризовались массовыми расправами над людьми. На фоне этих событий в Крыму возросло пророссийское движение, которое поддержали в Кремле из-за реальной угрозы безопасности жителей полуострова со стороны радикалов, пришедших к власти в Киеве.

В марте того же года в Крыму был проведен референдум, на котором жители региона выразили свою позицию относительно дальнейшей судьбы республики. Абсолютное большинство высказались за вхождение в состав России.

Однако власти Украины по-прежнему отказываются признать потерю полуострова, называя его «временно оккупированной территорией». Тем не менее Кремль давно поставил точку в вопросе принадлежности Крыма.