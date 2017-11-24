Сирия сегодня: оппозиция едет в Женеву, «Хезболла» создала клип о борьбе с ИГ, Лавров рассказал о перспективах Сирии

Сирия, 24 ноября. Сирийская оппозиция формирует единую коалицию для переговоров в Женеве, ливанское движение «Хезболла» опубликовало видеоролик о борьбе с «Исламским государством»1 (террористическая организация, запрещенная в России и других странах), министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что готовится в рамках мирного урегулирования сирийского кризиса. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Единая делегация от оппозиции

По итогам встречи в Эр-Рияде оппозиция Сирии договорилась о формировании единой делегации для участия в прямых переговорах с сирийским правительством, которые состоятся в Женеве, передает телеканал «Аль-Хадас». По словам члена Высшего комитета по переговорам Басма Кадмани, в пятницу станет известен состав этой группы.

Однако информация, которую по итогам расширенного заседания оппозиции озвучили представители «московской» и «каирской» платформ, несколько противоречива. Как передает ТАСС, лидер «московской» платформы Кадри Джамиль заявил, что на встрече в Эр-Рияде не удалось достичь каких бы то ни было соглашений, а представитель «каирской» платформы Фирас аль-Калди сообщил, что оппозиция договорилась о единой делегации из 50 человек.

«Хезболла» опубликовала мотивирующий видеоролик о борьбе с террористами

Бойцы ливанского движения сопротивления «Хезболла» создали и опубликовали на YouTube видеоролик, в котором рассказывают о своей борьбе против террористов ИГ1 в тесном взаимодействии с военнослужащими Сирийской арабской армии и при поддержке ВКС России.

Накануне МИД Ливана отказался называть «Хезболлу» террористической организацией, как хотят в Лиге арабских государств. По словам главы ливанского внешнеполитического ведомства Джебрана Басиля, силы сопротивления, борющиеся с террористами в Сирии, являются фундаментальной частью Ливана.

МИД РФ рассказал о ближайших перспективах Сирии

Как заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, зоны деэскалации в Сирии благотворно повлияли на переговорный процесс. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия активно содействовала усилиям Саудовской Аравии, направленным на объединение оппозиции Сирии.

Также Лавров сообщил, что Россия направит свои усилия на стимулирование диалога сирийского общества под эгидой ООН.

«Конгресс в Сочи по Сирии может стать площадкой для диалога сторон без предварительных условий», — отметил Сергей Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.