Из орбит выпадут: Пушков предостерег Мэй от попыток «раскрыть ЕС глаза» на Россию

Москва, 24 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призывы британского премьер-министра Терезы Мэй «противостоять враждебным действиям России». С таким заявлением она выступила перед началом открывающегося в Брюсселе саммита «Восточное партнерство».

В ответ Пушков с иронией заметил, что на фоне непрекращающихся антироссийских заявлений новые призывы Мэй о необходимости «раскрыть глаза» на «враждебные действия» России звучат странно.

«Мэй призвала «раскрыть глаза» на «враждебные действия» России. С учетом уже развернутой истерии звучит странно.Так и глаза выпадут из орбит», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Мэй призвала "раскрыть глаза" на "враждебные действия" России. С учетом уже развернутой истерии звучит странно.Так и глаза выпадут из орбит. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 24, 2017

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 13 ноября на банкете лорда-мэра лондонского Сити Мэй обвинила Россию в угрозе мировому порядку, а именно, во вмешательстве в выборы в других странах, генерации «фальшивые новости» и попытках посеять раздор в западном мире.

Спикер МИД РФ Мария Захарова не оставила эти обвинения без внимания и заявила, что они имеют безответсвенный характер. Дипломат заметила, что сейчас Британия переживает не лучшие времена в связи с Brexit и внутренним расколом, поэтому Лондону и понадобился внешний враг в лице Москвы, однако выбранный путь конфронтации, по мнению Захаровой, не поможет укреплению позиций Британии в мире.