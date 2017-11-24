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Политика
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Из орбит выпадут: Пушков предостерег Мэй от попыток «раскрыть ЕС глаза» на Россию
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    Из орбит выпадут: Пушков предостерег Мэй от попыток «раскрыть ЕС глаза» на Россию

    16:10  24 Ноября 2017  /обновлено: 16:12  24 Ноября 2017
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    Так и глаза из орбит выпадут: Пушков высмеял заявления Мэй о «враждебной России»

    Москва, 24 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призывы британского премьер-министра Терезы Мэй «противостоять враждебным действиям России». С таким заявлением она выступила перед началом открывающегося в Брюсселе саммита «Восточное партнерство».

    В ответ Пушков с иронией заметил, что на фоне непрекращающихся антироссийских заявлений новые призывы Мэй о необходимости «раскрыть глаза» на «враждебные действия» России звучат странно. 

    «Мэй призвала «раскрыть глаза» на «враждебные действия» России. С учетом уже развернутой истерии звучит странно.Так и глаза выпадут из орбит», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 13 ноября на банкете лорда-мэра лондонского Сити Мэй обвинила Россию в угрозе мировому порядку, а именно, во вмешательстве в выборы в других странах, генерации «фальшивые новости» и попытках посеять раздор в западном мире.

    Спикер МИД РФ Мария Захарова не оставила эти обвинения без внимания и заявила, что они имеют безответсвенный характер. Дипломат заметила, что сейчас Британия переживает не лучшие времена в связи с Brexit и внутренним расколом, поэтому Лондону и понадобился внешний враг в лице Москвы, однако выбранный путь конфронтации, по мнению Захаровой, не поможет укреплению позиций Британии в мире.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #пушков #мэй #угроза #враждебные действия
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