Госдума по поручению Путина ужесточит надзор за долевым строительством

Москва, 24 ноября. Депутаты всех фракций Госдумы в соавторстве с председателем Вячеславом Володиным подготовили законопроект, ужесточающий госнадзор за долевым строительством. Об этом сообщил соавтор документа вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Поручение о постепенном отказе от долевого строительства ранее дал президент РФ Владимир Путин.

«Наказание вводится для тех структур, которые обязаны информировать граждан о ходе строительства, о ходе перечисления денег, о ходе выполнения этапов строительства», — сообщил Лебедев РИА Новости.

Он пояснил, что административная ответственность наступает в случае неправильного информирования граждан.

Как сообщает «Парламентская газета», в конце октября Владимир Путин по итогам совещания с кабмином РФ поручил постепенно отказаться от долевого строительства. Постановление было передано правительству, ЦБ и Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Оно предполагает постепенный переход от долевого строительства к механизму проектного финансирования. Эксперты издания рассказали, как а этом случае будут выполняться обязательства перед дольщиками.