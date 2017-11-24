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Госдума по поручению Путина ужесточит надзор за долевым строительством
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    Госдума по поручению Путина ужесточит надзор за долевым строительством

    15:58  24 Ноября 2017
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    Госдума по поручению Путина ужесточит надзор за долевым строительством

    Москва, 24 ноября. Депутаты всех фракций Госдумы в соавторстве с председателем Вячеславом Володиным подготовили законопроект, ужесточающий госнадзор за долевым строительством. Об этом сообщил соавтор документа вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Поручение о постепенном отказе от долевого строительства ранее дал президент РФ Владимир Путин.

    «Наказание вводится для тех структур, которые обязаны информировать граждан о ходе строительства, о ходе перечисления денег, о ходе выполнения этапов строительства», — сообщил Лебедев РИА Новости.

    Он пояснил, что административная ответственность наступает в случае неправильного информирования граждан.

    Как сообщает «Парламентская газета», в конце октября Владимир Путин по итогам совещания с кабмином РФ поручил постепенно отказаться от долевого строительства. Постановление было передано правительству, ЦБ и Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Оно предполагает постепенный переход от долевого строительства к механизму проектного финансирования. Эксперты издания рассказали, как а этом случае будут выполняться обязательства перед дольщиками.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #госдума #дольщики
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