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Политика
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Политика
Медведев объявил замечание замглавы Минздрава РФ за публичные высказывания
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    Медведев объявил замечание замглавы Минздрава РФ за публичные высказывания

    15:53  24 Ноября 2017
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    Медведев объявил замечание замглавы Минздрава РФ за публичные высказывания

    Москва, 24 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил замечание замминистра здравоохранения Наталье Хоровой за публичные высказывания.

    Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, замечание объявлено за невыполнение положений, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 17 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», то есть за публичные высказывания, суждения и оценки в отношении деятельности госорганов и их руководителей.

    Наталья Хорова занимает должность замглавы Минздрава РФ с июня 2014 года.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #минздрав #хорова #замечание
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