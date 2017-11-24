Медведев объявил замечание замглавы Минздрава РФ за публичные высказывания

Москва, 24 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил замечание замминистра здравоохранения Наталье Хоровой за публичные высказывания.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, замечание объявлено за невыполнение положений, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 17 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», то есть за публичные высказывания, суждения и оценки в отношении деятельности госорганов и их руководителей.

Наталья Хорова занимает должность замглавы Минздрава РФ с июня 2014 года.